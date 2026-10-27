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अंकित बालियान को इंसाफ दिलाने के लिए पत्नी ने लिया बड़ा संकल्प, CM योगी से कर दी ये मांग

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की पत्नी सीमा ने पति को न्याय दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का ऐलान किया है. 26 अगस्त को शामली में जिम से बाहर निकलते समय अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि तीन आरोपी अब भी फरार हैं.

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अंकित की हत्या के बाद से पिता की हालत है गंभीर. (Photo: ITG)
अंकित की हत्या के बाद से पिता की हालत है गंभीर. (Photo: ITG)

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की पत्नी ने घोषणा की है कि वह अपने पति को न्याय दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी. अगस्त में शामली जिले में अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले के कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं. बालियान की पत्नी सीमा ने सोमवार को अपने पति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए यह घोषणा की. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें.

पोस्ट के अनुसार, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिवार काफी असंतुष्ट है. पोस्ट में लिखा है, "उनके परिवार को ऐसे दर्द का सामना करना पड़ रहा है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. एक पत्नी ने अपना जीवनसाथी खो दिया है, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, और उनके परिजन न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं."

इसमें आगे कहा गया, "माननीय मुख्यमंत्री, आज सवाल सिर्फ अंकित बालियान का नहीं है, बल्कि उस परिवार को न्याय दिलाने का है, जिसकी उम्मीदें अब सरकार की कार्रवाई पर टिकी हैं. कृपया हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें. अंकित के पिता की हालत गंभीर है. मैं, उनकी पत्नी, आपको बताना चाहती हूं कि अपने पति को न्याय दिलाने के लिए मैं इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही हूं. हमें न्याय चाहिए."

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जिम के बाहर मारी गई थी गोली
26 अगस्त को शामली जिले में, जब अंकित बालियान जिम से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जा रहे थे, तब अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में चार कथित हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें से दो, जिनकी पहचान मोहित और सुमित के रूप में हुई है, 31 अगस्त को शामली में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारे गए.

पुलिस ने फरार आरोपियों - सत्यम कादियान, आर्यन और राहुल उर्फ ​​बोलू शाहपुरिया - की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर, प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है. अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं.

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