scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP में बनेगा नया सियासी समीकरण? ओवैसी-चंद्रशेखर के बीच जल्द हो सकता है गठबंधन

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है. AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों का स्वागत है. गठबंधन का ऐलान जल्द होने की संभावना जताई जा रही है.

Advertisement
X
असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद. (File Photo)
असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद. (File Photo)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है. दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है. हालांकि, AIMIM को अभी कुछ और दलों के भी साथ आने की उम्मीद है.

अगर दोनों दल साथ आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और वंचित वर्ग को साथ लाकर नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश होगी. गठबंधन को लेकर सीटों के बंटवारे और दूसरे दलों को साथ जोड़ने पर भी चर्चा चल रही है. हालांकि, अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन या सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: यूपी में उलेमा और मदरसों में पैठ जमाने का ओवैसी का प्लान, मुफ्ती ओसामा नदवी को सौंपी कमान

सम्बंधित ख़बरें

mufti osama nadwi and asaduddin owaisi up election
उलेमा-मदरसों में पैठ जमाने का ओवैसी का प्लान, ओसामा नदवी को सौंपी कमान
asaduddin owaisi yogi Adityanath
'UP में ओवैसी का चुनाव लड़ना अच्छा, क्योंकि...', बोले रामदेव
Owaisi
योगी रोकने के लिए ओवैसी का विपक्षी दलों को खास न्योता
asaduddin owaisi and akhilesh yadav up politics
अखिलेश के लिए टेंशन बन गए ओवैसी, सपा कैसे निकालेगी AIMIM की काट
Owaisi On Akhilesh
ओवैसी ने मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर अखिलेश को घेरा

'बीजेपी को हराने के लिए सभी का स्वागत'

AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने गठबंधन की चर्चाओं पर कहा कि उनकी पार्टी पिछले 12 साल से लगातार संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है. उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी पर विश्वास करेगी.

Advertisement

शादाब चौहान ने कहा, "हमने प्रयास किया कि बीजेपी को हराने के लिए सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ें. जो दल भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है. समान विचारधारा वाले लोगों के लिए हमारे रास्ते खुले हैं." उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए प्रतिबद्ध है. चौहान के मुताबिक, जल्द ही दलित, मुस्लिम और वंचित वर्ग के सामने एक नया विकल्प होगा. उन्होंने राज्य में न्यायवादी सरकार बनने का भरोसा भी जताया.

सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, AIMIM उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी की नजर खास तौर पर उन सीटों पर है, जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. वहीं, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दूसरे संभावित सहयोगियों के बीच बाकी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है.

यह भी पढ़ें: ओवैसी यूपी में अखिलेश के लिए बन गए हैं टेंशन, सपा कैसे निकालेगी AIMIM की काट

इन संभावित सहयोगियों में पल्लवी पटेल की अपना दल (कमेरावादी) और स्वामी प्रसाद मौर्य का संगठन भी शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि, सीटों की संख्या और अन्य दलों की भागीदारी पर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीन में सामान बेचने की नई स्ट्रेटेजी... वीडियो देखते ही खरीदने निकल पड़ते हैं लोग! |
    अंकित बालियान को इंसाफ दिलाने के लिए पत्नी ने लिया बड़ा संकल्प, CM योगी से कर दी ये मांग |
    Silver Crash: 10 महीने में सबसे सस्ती चांदी आज, खरीदने का सुनहरा मौका, लेकिन... |
    लॉन्च के कुछ दिन बाद ही iPhone Duo की स्क्रीन में दरार! Apple ने बताया प्रभावित ग्राहकों को क्या करना होगा |
    जामिया के बाहर प्रदर्शन से पहले सुरक्षा सख्त, धारा 163 लागू, मौके पर सन्नाटा |
    Kavya Maran-Anirudh Ravichander Wedding Invitation: काव्या मारन संग अनिरुद्ध की हो रही शादी, शाही है इनविटेशन कार्ड, दिखी झलक |
    बढ़ने जा रहा पिनाका रॉकेट सिस्टम का रेंज, बॉर्डर से पाकिस्तान का हर इलाका टारगेट पर |
    'राम ने यादव को मारा' वाले पोस्ट पर बवाल, भाषा की मर्यादा को लेकर CEO यूपी ने मांगी माफी |
    Ramayana: फिल्म के ‘मंगल रंग’ गाने के बीच चर्चा में राम-सीता विवाह, वाल्मीकि रामायण में कैसे हुई थीं शादी की रस्में? |
    वाराणसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ट्रैफिक डायवर्जन लागू
    Advertisement