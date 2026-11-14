साफ हवा, नीला आसमान और समंदर... परिवार के साथ इस खूबसूरत जगह छुट्टियां मना रहीं दीया मिर्जा, PHOTOS

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण और जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. सुबह से लेकर शाम तक आसमान में धुंध छाई रहती है और लोगों को साफ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे माहौल के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें साफ नीला आसमान, खुला समंदर, खूबसूरत पहाड़ और प्रकृति के शानदार नजारे दिखाई दे रहे हैं.

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एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में साफ हवा और नीले आसमान को जिंदगी का अनमोल एहसास बताया है. आइए जानते हैं, दीया मिर्जा आखिर किस खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं.

दक्षिण अफ्रीका के इस शहर में बिता रहीं छुट्टियां

दीया मिर्जा इन दिनों अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इनमें वो अपने पति वैभव रेखी और बेटा अव्यान आज़ाद रेखी के साथ प्रकृति के बीच क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं.

अपनी पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'साफ हवा, नीला आसमान और वो सब कुछ जो हमें सच में जिंदा होने का एहसास कराता है.' दीया ने आगे लिखा कि ऐसी जगह पर रहना बेहद सुकून देने वाला और खास अनुभव है, जहां साफ हवा, प्रकृति और खुली जगह मौजूद हो. हमें इनकी अहमियत कभी नहीं भूलनी चाहिए.

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(PHOTO: Instagram@diamirzaofficial)

समंदर किनारे दिखे ढेर सारे पेंगुइन

दीया की इस ट्रिप का सबसे दिलचस्प हिस्सा समंदर किनारे पेंगुइन को करीब से देखना रहा. उन्होंने अपने बेटे के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दोनों लकड़ी के वॉकवे पर खड़े होकर समुद्र का नजारा देखते नजर आ रहे हैं. यहां रेत और बड़ी-बड़ी चट्टानों पर पेंगुइन की पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है.

(PHOTO: Instagram@diamirzaofficial)

कहीं ये प्यारे पक्षी रेत पर आराम करते दिखे, तो कहीं चट्टानों पर धूप सेंकते और समुद्र किनारे टहलते नजर आए. एक वीडियो में एक पेंगुइन की चोंच में समुद्री घास का टुकड़ा भी दिखाई दिया. वहीं, दीया के पति अपने बेटे को गोद में उठाकर लकड़ी की रेलिंग के पास खड़े हैं, ताकि वह नीचे मौजूद पेंगुइन को अच्छी तरह देख पाए.

रंग-बिरंगे फूल और नीले समंदर का खूबसूरत नजारा

एक्ट्रेस ने अपनी ट्रैवल डायरी में सिर्फ पेंगुइन ही नहीं, बल्कि केपटाउन की प्राकृतिक खूबसूरती भी दिखाई है. तस्वीरों में बैंगनी और सफेद रंग के छोटे-छोटे फूल, नीले रंग के लंबे फूल और लाल रंग के खूबसूरत फूलों से सजी झाड़ियां नजर आ रही हैं.

(PHOTO: Instagram@diamirzaofficial)

एक वीडियो में समंदर किनारे तेज हवा के बीच फूल झूमते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, आसमान में उड़ते सीगल और दूर तक फैला नीला समुद्र इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं. एक तस्वीर में बालकनी से दिखाई देता समंदर का नजारा भी बेहद शानदार है. इसके आसपास हरियाली, कैक्टस और पत्थरों से बनी इमारतें दिखाई दे रही हैं.

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परिवार ने केपटाउन के खूबसूरत मरीना और आसपास के नजारों का भी मजा लिया. दीया ने पति और बेटे के साथ बोट राइड की तस्वीरें भी शेयर की हैं. इस दौरान उनका बेटा लाइफ जैकेट पहने नजर आया. पीछे दूर तक फैला समंदर और टेबल माउंटेन की सपाट चोटी वाला खूबसूरत पहाड़ इस नजारे को और खास बना रहा था.

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