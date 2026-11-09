November Travel Destinations: नवंबर में परिवार के साथ घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारत की ये10 जगहें रहेंगी बेस्ट

November Travel Destinations: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस समय न तो गर्मी परेशान करती है और न ही कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ती है. मानसून खत्म होने के बाद मौसम सुहावना हो जाता है, जिससे परिवार के साथ घूमना आसान हो जाता है. अगर आप भी बच्चों, माता-पिता या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कहीं छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप सुकून के साथ घूम सकते हैं. यहां ऐतिहासिक किले, झीलें, पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान तक देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं नवंबर में परिवार के साथ घूमने के लिए 10 बेहतरीन जगहों के बारे में.

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जयपुर, राजस्थान

राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. नवंबर में यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है. ऐसे में परिवार के साथ यहां के किले और महल घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. आप यहां आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस देख सकते हैं. इसके अलावा शाम के समय चौखी ढाणी जाकर राजस्थानी खाने और लोक नृत्य का आनंद भी ले सकते हैं.

उदयपुर, राजस्थान

उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है. यहां की खूबसूरत झीलें, महल और शांत वातावरण परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट हैं. नवंबर में मौसम भी घूमने के लिए अनुकूल रहता है. यहां आप पिछोला झील में बोटिंग कर सकते हैं और सिटी पैलेस घूम सकते हैं. शाम के समय झील किनारे बैठकर खूबसूरत नजारों का आनंद लेना भी अच्छा अनुभव हो सकता है.

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जैसलमेर, राजस्थान

अगर आपके परिवार को कुछ अलग तरह का अनुभव लेना पसंद है तो जैसलमेर जा सकते हैं. यहां नवंबर में रेगिस्तान की गर्मी कम हो जाती है और मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है. परिवार के साथ सम के रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी कर सकते हैं. इसके अलावा जैसलमेर का किला और पुराने बाजार भी घूमने लायक हैं. यहां रेगिस्तानी कैंप में रुककर लोक संगीत और राजस्थानी खाने का मजा भी ले सकते हैं.

गोवा

नवंबर में गोवा घूमने का भी अच्छा समय होता है. बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है और समुद्र किनारे घूमने के लिए मौसम सुहावना रहता है. दिसंबर की भारी भीड़ से पहले यहां छुट्टियां बिताई जा सकती हैं. परिवार के साथ पालोलेम और कैलंगुट बीच घूम सकते हैं. इसके अलावा बोट राइड, डॉल्फिन देखने का अनुभव और पुराने पुर्तगाली चर्च भी आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

कच्छ का रण, गुजरात

गुजरात का कच्छ अपनी सफेद नमक वाली जमीन के लिए काफी मशहूर है. नवंबर में यहां रण उत्सव की शुरुआत होती है. इस दौरान सफेद रेगिस्तान में दूर-दूर तक फैली नमक की चादर और चांदनी रात का नजारा देखने लायक होता है. परिवार के साथ यहां लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऊंटगाड़ी की सवारी का आनंद ले सकते हैं. यहां पारंपरिक भुंगा घरों में ठहरने का अनुभव भी खास होता है.

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मुन्नार, केरल

अगर आपको पहाड़ों और हरियाली के बीच समय बिताना पसंद है तो केरल का मुन्नार बेस्ट है. यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, हरी-भरी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं. परिवार के साथ एराविकुलम नेशनल पार्क घूम सकते हैं. यहां नीलगिरि तहर देखने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा चाय की फैक्ट्री घूमना और प्रकृति के बीच छोटी-छोटी वॉक करना भी अच्छा रहेगा.

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वाराणसी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनियाभर में मशहूर है. नवंबर में यहां देव दीपावली का आयोजन होता है. इस दौरान गंगा के घाटों को हजारों दीयों से सजाया जाता है. यह नजारा बेहद खूबसूरत होता है. परिवार के साथ गंगा आरती देख सकते हैं और नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा यहां की पुरानी गलियों और प्रसिद्ध मंदिरों को भी करीब से देखने का मौका मिलेगा.

अमृतसर, पंजाब

पंजाब का अमृतसर भी परिवार के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह है. यहां का स्वर्ण मंदिर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है. आप परिवार के साथ यहां मत्था टेक सकते हैं और लंगर में भोजन कर सकते हैं. इसके अलावा वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखना भी एक अलग अनुभव होगा. नवंबर का सुहावना मौसम यहां घूमने के लिए अच्छा रहता है.

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कूर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक में स्थित कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. यहां की हरियाली, कॉफी के बागान और झरने पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. नवंबर में परिवार के साथ यहां घूमने का अच्छा मौका मिल सकता है. आप एबी फॉल्स देख सकते हैं और कॉफी के बागानों में घूम सकते हैं. इसके अलावा नमद्रोलिंग मठ यानी गोल्डन टेंपल भी देखने जा सकते हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अगर आप परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो अंडमान और निकोबार जा सकते हैं. नवंबर में मानसून के बाद यहां का मौसम बेहतर होने लगता है. साफ नीला समुद्र और खूबसूरत बीच पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यहां आप राधानगर बीच घूम सकते हैं और ग्लास बॉटम बोट राइड के जरिए समुद्र के अंदर रंग-बिरंगी मछलियां और कोरल रीफ देख सकते हैं. इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल में लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में कई जगहों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगती है. इसलिए होटल और यात्रा की टिकट पहले से बुक करना बेहतर रहेगा. अगर बच्चों या बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो उनकी सुविधा के हिसाब से जगह और यात्रा का समय चुनें. पहाड़ी इलाकों में गर्म कपड़े जरूर रखें और समुद्र किनारे जाने से पहले मौसम की जानकारी ले लें.

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