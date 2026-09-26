Best hill stations in South India: ऊटी से मुन्नार तक, दक्षिण भारत के ये 10 हिल स्टेशन हैं फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट

Best hill stations in South India: जब भी भारत में पहाड़ों और ठंडे मौसम में घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हिमालयी इलाकों का ख्याल आता है. लेकिन दक्षिण भारत में भी कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जहां आपको हरियाली, पहाड़, झरने, चाय और कॉफी के बागान के साथ सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा. पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसे ये शहर नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं दक्षिण भारत के कुछ खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं.

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मुन्नार (केरल)

केरल का मुन्नार अपनी हरियाली और चाय के बागानों के लिए काफी मशहूर है. यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान और पहाड़ों पर छाई धुंध इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है. बारिश के मौसम में यहां के झरने भी बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. मुन्नार के पास एराविकुलम नेशनल पार्क भी है, जहां नीलगिरि तहर जैसे वन्यजीव देखने को मिलते हैं.

कुन्नूर (तमिलनाडु)

अगर आप ऊटी की भीड़ से थोड़ा दूर शांत जगह पर घूमना चाहते हैं तो कुन्नूर जा सकते हैं. यहां हरे-भरे पहाड़, चाय के बागान और पुराने जमाने की इमारतें देखने को मिलती हैं. कुन्नूर की एक खासियत यहां चलने वाली नीलगिरि माउंटेन रेलवे भी है. पहाड़ों के बीच ट्रेन का सफर इस जगह की यात्रा को और खास बना देता है.

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कूर्ग (कर्नाटक)

कर्नाटक का कूर्ग कॉफी के बागानों, घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है. सुबह के समय पहाड़ियों पर छाई धुंध यहां के नजारे को और खूबसूरत बना देती है. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना और ट्रैकिंग पसंद है तो कूर्ग आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यहां आपको स्थानीय कोडवा संस्कृति और टेस्टी खाना भी देखने-चखने को मिलेगा.

अराकू वैली (आंध्र प्रदेश)

आंध्र प्रदेश की अराकू वैली पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच बसी खूबसूरत जगह है. यहां हरियाली, पहाड़ और कॉफी के बागान देखने को मिलते हैं. अराकू वैली की सबसे खास बात यहां तक पहुंचने का सफर भी है. ट्रेन से जाते समय रास्ते में कई सुरंगें, पुल और पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं जो सफर को यादगार बना देते हैं.

वायनाड (केरल)

केरल का वायनाड अपनी हरियाली, पहाड़ियों, झरनों और जंगलों के लिए जाना जाता है. यहां आपको प्रकृति के बीच सुकून से समय बिताने के साथ ट्रैकिंग और एडवेंचर का भी मौका मिलता है. मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी खूबसूरत नजर आती है.

कोडाइकनाल (तमिलनाडु)

तमिलनाडु का कोडाइकनाल अपनी ठंडी हवा, हरी-भरी पहाड़ियों और खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है. यहां घूमने के लिए कोडाइकनाल झील, कोकर्स वॉक और कई खूबसूरत व्यू पॉइंट हैं. अगर आप शहर की भीड़ से दूर शांत माहौल चाहते हैं, तो यह जगह पसंद आ सकती है.

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वालपराई (तमिलनाडु)

तमिलनाडु की वालपराई पहाड़ियों, चाय के बागानों और घने जंगलों से घिरी हुई है. यहां का शांत वातावरण और हरियाली इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाती है. रास्ते में आपको घुमावदार सड़कें और खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं.

यरकौड (तमिलनाडु)

यरकौड को तमिलनाडु का शांत हिल स्टेशन कहा जा सकता है. यहां कॉफी के बागान, हरे-भरे जंगल और पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो कम भीड़ वाली जगह पर घूमना चाहते हैं.

चिकमंगलूर (कर्नाटक)

कर्नाटक का चिकमंगलूर कॉफी के बागानों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है. यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती है. मुल्लायनगिरी जैसी पहाड़ियों पर घूमने के साथ यहां आपको खूबसूरत सनराइज और आसपास के प्राकृतिक नजारे देखने को मिल सकते हैं.

ऊटी (तमिलनाडु)

दक्षिण भारत के सबसे मशहूर हिल स्टेशनों में ऊटी का नाम जरूर आता है. नीलगिरि की पहाड़ियों में बसा ऊटी अपने चाय के बागानों, झील और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. यहां टॉय ट्रेन की सवारी और हरे-भरे पहाड़ी रास्तों पर घूमना पर्यटकों को काफी पसंद आता है.

अगर आपको पहाड़ों में घूमना पसंद है लेकिन हर बार हिमालय जाकर बोर हो गए हैं तो दक्षिण भारत के ये हिल स्टेशन एक अलग तरह का अनुभव दे सकते हैं. यहां आपको पहाड़ों के साथ हरियाली, चाय-कॉफी के बागान, झरने और शांत वातावरण देखने को मिलेगा.

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