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'शांति के सभी प्रस्ताव खुले हैं, लेकिन जवाबी हमला झेलना होगा...', यूक्रेन को पुतिन की चेतावनी

यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने कहा कि शांति समझौते के सभी प्रस्ताव खुले हैं. हालांकि, रूस अपने हितों को ध्यान में रखकर अगला कदम उठाएगा. उन्होंने यूक्रेन को जवाबी हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि उकसावे की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा.

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युद्ध खत्म करने के प्रस्तावों पर बोले व्लादिमीर पुतिन. (Photo- AFP)
युद्ध खत्म करने के प्रस्तावों पर बोले व्लादिमीर पुतिन. (Photo- AFP)

यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन रूस अपने खिलाफ होने वाले हमलों का जवाब जरूर देगा. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के साथ शांति समझौते से जुड़े सभी प्रस्ताव अभी खुले हैं. हालांकि, अगला कदम उठाने से पहले रूस यह देखेगा कि उसके हित में क्या है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस पिछले हफ्ते हुए संसदीय चुनाव के बाद यूक्रेन के साथ बातचीत फिर शुरू करने के लिए तैयार था. मगर उन्होंने यूक्रेन पर मॉस्को समेत रूस के चुनाव केंद्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. इस पर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को रूस की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

पुतिन ने चेतावनी दी कि उकसावे की कार्रवाई करके कोई भी देश अपने मन मुताबिक नतीजा हासिल नहीं कर सकता. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस के पलटवार का असर महसूस होना चाहिए. हालांकि, यूक्रेन लगातार कहता रहा है कि रूस के ठिकानों पर किए जा रहे उसके हमले रूसी सेना की ओर से यूक्रेनी शहरों और जरूरी ढांचे पर होने वाले हमलों का जवाब हैं.

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पुतिन बोले- सभी शांति प्रस्ताव खुले हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों के जवाब में रूस की कार्रवाई के बाद कीव फिर से युद्धविराम और बातचीत की मांग कर रहा है. उन्होंने शांति प्रस्तावों पर कहा, "सभी प्रस्ताव मेज पर हैं. सब कुछ संभव है." हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि रूस पहले यह तय करेगा कि आगे क्या कदम उठाना उसके हित में होगा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले भी युद्ध खत्म करने के लिए सीधे बातचीत की मांग कर चुके हैं. दूसरी तरफ, रूस और यूक्रेन के बीच हमले लगातार जारी हैं. रूस यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है. यूक्रेन ने भी रूसी सैन्य ठिकानों और ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाना तेज किया है.

चुनाव केंद्रों पर हमले का भी आरोप

पुतिन ने दावा किया कि रूस के संसदीय चुनाव के दौरान यूक्रेन ने मतदान केंद्रों पर हमला किया. उनके मुताबिक, इस हमले में चुनाव से जुड़े एक अधिकारी की मौत हुई, जबकि कुछ लोग घायल हुए. उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में जून के दौरान हुए हमलों का भी जिक्र किया. पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन लगातार टकराव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

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रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस के नए जेट इंजन वाले ड्रोन को रोकने में मुश्किलों का सामना कर रहा है. उनके मुताबिक, ये ड्रोन अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए इन्हें रोकना आसान नहीं है. पुतिन ने दावा किया कि इसी वजह से यूक्रेन बातचीत की ओर लौटना चाहता है.

ट्रंप-जिनपिंग समझौते का किया स्वागत

पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच किसी सकारात्मक समझौते का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि चीन में होने वाले आगामी APEC सम्मेलन में उनकी भागीदारी रूस के भीतर होने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगी.
 

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