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Aaj ka Rashifal 26 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले कमाएंगे तगड़ा धन लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 26 सितंबर 2026, Horoscope Today: आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. लंबे समय से रुके हुए सभी काम पूरे होंगे और परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

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मेष राशि: धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें, कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतें
मेष राशि के जातकों को धन संबंधी फैसले काफी सोच-समझकर लेने की जरूरत है. लोगों से बेवजह उलझने से बचें और किसी को भी पैसा उधार न दें.

करियर पर ध्यान देने का यह महत्वपूर्ण समय है. अपने दिमाग पर नेगेटिव विचारों को हावी न होने दें. व्यापार से जुड़ी कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

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शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को प्रेमपूर्वक रोटी खिलाएं.

वृष राशि: कार्यक्षेत्र में सुधरेगी स्थिति, व्यापार में लाभ का बना योग
वृष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां काफी बेहतर होंगी. किसी यात्रा पर जाने से बड़ा लाभ होने का योग बना हुआ है.

आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, हालांकि अपने खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी होगा. परिवार की उलझनें कम होंगी और व्यापार में लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को श्रद्धापूर्वक रोटी खिलाएं.

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मिथुन राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, पूरी होगी धन लाभ की इच्छा
मिथुन राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. लंबे समय से रुके हुए सभी काम पूरे होंगे और परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. हालांकि, धन लाभ के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी और व्यापार में कुछ अधिक समय देना होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कर्क राशि: मित्रों से प्राप्त होगी मदद, व्यापारिक निर्णयों में बरतें सतर्कता
कर्क राशि के जातकों को मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी.

रुके हुए काम सुचारू रूप से बनेंगे. घर में किसी भी तरह की कलह न बढ़ने दें और व्यापार में पूरी सावधानी से फैसले लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें.

सिंह राशि: धैर्य से करें अपने सभी काम, व्यापार में लाभ की संभावना
सिंह राशि के जातकों के मन में थोड़ी टेंशन बनी रह सकती है. आज हर काम को धैर्यपूर्वक करने का दिन है.

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अपने अनियंत्रित खर्चों को कंट्रोल करें, क्योंकि काम को लेकर काफी व्यस्तता बनी रहेगी. करियर में तरक्की के लिए मेहनत बढ़ाएं, व्यापार में लाभ का मजबूत योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को ताजे फल दान करें.

कन्या राशि: बनेंगे सभी रुके हुए काम, विदेश से जुड़े मामलों में मिलेगी सफलता
कन्या राशि के जातकों के सभी रुके हुए काम आसानी से बनेंगे. परिवार में सुख-सुविधाओं की वृद्धि देखने को मिलेगी.

करियर को लेकर कोई नई और ठोस योजना बनेगी. विदेश से संबंधित कामों में बड़ी सफलता हासिल होगी. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और व्यापार बढ़ाने के लिए मेहनत भी बढ़ाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पेट भरकर भोजन दान करें.

तुला राशि: दूर होगी परिवार की परेशानी, स्वभाव में बनाए रखें विनम्रता
तुला राशि के जातकों के परिवार में चल रही पुरानी परेशानियां दूर होंगी. सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है.

आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है. अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन न बढ़ने दें और हर किसी के साथ विनम्रता से पेश आएं. व्यापार में ध्यान देने का समय आ गया है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को ताजी रोटी खिलाएं.

वृश्चिक राशि: बढ़ेगा समाज में मान-सम्मान, करियर में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
वृश्चिक राशि के जातकों को हर काम बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा.

करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और मन की पुरानी चिंता दूर होगी. अपने खान-पान का विशेष ख्याल रखें, व्यापार में लाभ का अच्छा योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ें.

धनु राशि: धन लाभ के बन रहे हैं मजबूत योग, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता
धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ का मजबूत योग बना हुआ है. हालांकि, आपको हर स्थिति में अहंकार करने से बचना होगा.

रिश्तों में पहले से अधिक मधुरता बढ़ेगी. किसी भी काम को केवल मित्रों के भरोसे न छोड़ें. व्यापारिक स्थिति पहले से अधिक बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को आटा दान करें.

मकर राशि: प्रॉपर्टी के मामलों में मिलेगी सफलता, बढ़ेगी प्रतिष्ठा
मकर राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे. कहीं दूर से कोई बेहद शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है.

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आपका सम्मान और बढ़ेगा तथा सेहत पूरी तरह ठीक रहेगी. कोई भी फैसला लेने में बिल्कुल देरी न करें, व्यापार के क्षेत्र में बड़ा लाभ होने वाला है.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: कार्यक्षमता में होगा इजाफा, व्यापार में उधारी से बचें
कुंभ राशि के जातकों की कार्यक्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा. धन लाभ के लिए अपनी कोशिशों को थोड़ा तेज कर दें.

करियर के क्षेत्र में परिस्थितियां बेहतर होंगी और संतान की तरफ से बड़ी खुशी मिलेगी. अपनी सेहत पर ध्यान दें और व्यापार में उधारी के लेन-देन से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को नियमित रूप से रोटी खिलाएं.

मीन राशि: मन में न पालें टेंशन, एक्टिव होकर करें अपने काम
मीन राशि के जातकों को अपने मन में किसी बात की टेंशन नहीं पालनी चाहिए. पूरे उत्साह और एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है.

करियर में तेजी से उन्नति होगी. अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें और मित्रों पर बेवजह शक करने से बचें. व्यापार से जुड़े सभी जरूरी काम बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

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शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को श्रद्धापूर्वक रोटी खिलाएं.

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