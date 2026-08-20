पटना से बेगूसराय तक EOU की छापेमारी, सरकारी अफसर की काली कमाई पर शिकंजा

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ EOU ने बड़ा एक्शन लिया है. बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है. EOU के मुताबिक, जांच में अजय कुमार सिंह की असल आय से करीब 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये ज्यादा की संपत्ति मिली है.

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यह उनकी असल आय से करीब 90.04 फीसदी ज्यादा है. इसी आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पटना की विशेष निगरानी अदालत से तलाशी की मंजूरी मिलने के बाद EOU ने एक साथ तीन जगहों पर छापेमारी शुरू की है. इस कार्रवाई की कमान DSP स्तर के अधिकारियों के हाथ में है.

पटना से बेगूसराय तक EOU की छापेमारी

EOU की एक टीम पटना के खाजपुरा स्थित चन्द्रतारा भवन पहुंची है. दूसरी टीम मिठापुर स्थित बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड के कार्यालय में अजय कुमार सिंह के कमरे की तलाशी ले रही है. वहीं, तीसरी टीम बेगूसराय के साहेबपुर कमाल इलाके में स्थित उनके पैतृक घर पर पहुंची है.

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टीमें वहां दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागज और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं. तलाशी पूरी होने के बाद बरामद सामान और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. EOU का यह एक्शन ऐसे समय में हुआ है, जब बिहार में परीक्षा में धांधली के मामलों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है.

AEDO परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में भी रेड

EOU ने BPSC की AEDO परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बायोमीट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय को भी पटना से गिरफ्तार किया था. जांच में उसके सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई थी. अतुल राज अप्रैल 2026 में हुई AEDO परीक्षा के दौरान कंकड़बाग के रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय में बायोमीट्रिक ऑपरेटर था. उसकी सहकर्मी दीपिका कुमारी के मोबाइल से परीक्षा से जुड़े अहम डिजिटल सबूत मिले थे. अतुल का मोबाइल भी परीक्षा केंद्र से जब्त किया गया था.

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इस मामले में पटना के एएन कॉलेज परीक्षा भवन में परीक्षार्थी रोशन कुमार को बायोमीट्रिक कर्मी अंशुप्रिया से उत्तर पुर्जा लेते हुए पकड़ा गया था. जांच आगे बढ़ी तो अतुल राज की भूमिका भी सामने आई. अब EOU अजय कुमार सिंह की संपत्ति और कमाई से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है. इस मामले में तलाशी और जांच के बाद आगे की तस्वीर साफ होगी.

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