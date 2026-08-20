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सियोल, पेरिस, लॉस एंजिल्स छूटे पीछे... दिल्ली IGI का बजा डंका, दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट में ये रही रैंकिंग

दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की ग्लोबल रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गया है. 2025 में यहां 7.8 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही दर्ज हुई. इसके साथ ही IGI टॉप-20 में शामिल होने वाला भारत का इकलौता एयरपोर्ट बन गया है.

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दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 में 7.8 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने के साथ दुनिया का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना. (Photo: X/@DelhiAirport)
दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 में 7.8 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने के साथ दुनिया का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना. (Photo: X/@DelhiAirport)

दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची में 11वें स्थान पर पहुंच गया है. भारत के इस सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट ने 2025 में 7.8 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को हैंडल किया. इसके साथ ही IGI दुनिया के टॉप-20 सबसे व्यस्त एविएशन हब में जगह बनाने वाला भारत का इकलौता एयरपोर्ट बन गया है.

यह जानकारी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) की ताजा ग्लोबल एयरपोर्ट रैंकिंग से सामने आई है. दिल्ली एयरपोर्ट की यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है. डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के विस्तार, नए इंटरनेशनल रूट्स और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंवेस्टमेंट ने इस ग्रोथ को मजबूती दी है.

पेरिस, सियोल और लॉस एंजिल्स छूटे पीछे

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ACI की रैंकिंग में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने पेरिस, सियोल और लॉस एंजिलिस जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए 11वां स्थान हासिल किया है. यात्री संख्या के लिहाज से यह उपलब्धि बताती है कि दिल्ली एयरपोर्ट अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के एयर ट्रैवल वाले पैसेंजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण ग्लोबल गेटवे बन चुका है. देश की राजधानी में यात्रियों की लगातार बढ़ती आवाजाही ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थिति दुनिया के प्रमुख एविएशन हब्स के बीच और मजबूत की है.

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टॉप-20 में भारत से सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट

ग्लोबल टॉप-20 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची में भारत से सिर्फ दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जगह बना सका है. कोई दूसरा भारतीय एयरपोर्ट इस सूची में शामिल नहीं है. यह आंकड़ा भारतीय एविएशन सेक्टर में IGI एयरपोर्ट की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है. देश की राजधानी होने के साथ-साथ दिल्ली का एयरपोर्ट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में भी काम करता है.

एशिया, यूरोप और यूएस से कनेक्टिविटी

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ने के अलावा एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है. एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स का बड़ी संख्या में संचालन होता है. यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट भारत में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक अहम एविएशन हब बन चुका है.

कौन-कौन से दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स?

ACI की ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में स्थित हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में पहले स्थान पर रहा. 2025 में इस एयरपोर्ट ने 10.63 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल किया. इसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9.5 करोड़ यात्रियों के साथ दूसरे और टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट 9.1 करोड़ यात्रियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रमशः 8.56 करोड़ और 8.49 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया के टॉप पांच एयरपोर्ट्स में शामिल रहे.

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शिकागो के ओ'हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 8.48 करोड़ यात्रियों को संभाला, लंदन हीथ्रो ने 8.44 करोड़ और इस्तांबुल एयरपोर्ट ने 8.44 करोड़ यात्रियों को संभाला. इसके बाद ग्वांगझू बाय्युन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर आता, जिसने 8.35 करोड़ यात्रियों को संभाला, जबकि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 8.24 करोड़ यात्रियों के साथ टॉप 10 में शामिल हुआ. सियोल के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7.4 करोड़ यात्रियों ने सफर किया, जबकि लॉस एंजिलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 7.37 करोड़ यात्रियों को संभाला.

वहीं, पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट (CDG) पर 7.20 करोड़ यात्री दर्ज किए गए. इसके बाद बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा, जहां 7.07 करोड़ यात्रियों ने आवाजाही की. टॉप-20 में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 6.99 करोड़ यात्रियों के साथ शामिल रहा. इसके बाद एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर 6.87 करोड़, एडोल्फो सुआरेज मैड्रिड-बाराजास एयरपोर्ट पर 6.81 करोड़, शेनझेन बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6.64 करोड़ और कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6.34 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई.

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