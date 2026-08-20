Shani Gochar: आज से 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 21 दिन मेहरबान रहेंगे शनि

Shani Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है. शनि की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन इसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है. यही वजह है कि शनि के राशि या नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिष में खास महत्व दिया जाता है. 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं. शनि इस नक्षत्र में 9 अक्टूबर तक रहेंगे. इस अवधि में पांच राशियों के लिए करियर, धन, कारोबार और रिश्तों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं.

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रेवती नक्षत्र में शनि का प्रभाव

रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस नक्षत्र में शनि का प्रभाव व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. पुराने और अटके हुए कामों को गति मिलने के साथ ही कुछ लोगों को अपने प्रयासों का परिणाम भी मिल सकता है. हालांकि शनि के साथ सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी मानी जाती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह बदलाव कई मोर्चों पर राहत लेकर आ सकता है. भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. लंबे समय से अधूरे किसी लक्ष्य को पूरा करने का मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी गंभीरता और मेहनत का असर दिखाई देगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है, जिसका फायदा भविष्य में मिल सकता है.

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आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा रह सकता है. कमाई के नए रास्ते खुलने के साथ पुराने स्रोतों से भी लाभ मिलने के योग हैं. हालांकि जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला लेने या शॉर्टकट अपनाने से बचना बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन करियर में नई दिशा लेकर आ सकता है. नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कोई बड़ा पद मिलने की संभावना बन सकती है. इस दौरान आपकी मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा.

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से सफलता हासिल कर सकते हैं. कारोबारियों के लिए भी समय लाभकारी रह सकता है. मुनाफे के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने के संकेत हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. कारोबार में नई पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है . जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. प्रेम और रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी . धन कमाने के नए तरीकों पर विचार कर सकते हैं. हालांकि बातचीत के दौरान कटु शब्दों से बचना जरूरी होगा.

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तुला राशि

तुला राशि वालों को शनि के इस बदलाव से रुके हुए कामों में गति मिल सकती है. कामकाज में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी . करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. शनि का अनुशासन आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा.

आर्थिक मामलों में भी राहत के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या लंबे समय से चल रहा कोई वित्तीय मामला सुलझ सकता है.इस दौरान खुद पर जरूरत से ज्यादा काम का दबाव डालने और अनावश्यक तनाव लेने से बचें.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है.कारोबार या कामकाज से जुड़े मामलों में सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं.बातचीत करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत हो सकते हैं. इस दौरान समझदारी से लिए गए फैसले आगे चलकर फायदा दे सकते हैं.

9 अक्टूबर तक रहेगा शनि का प्रभाव

शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं. 9 अक्टूबर तक इसी चरण में रहेंगे.इसलिए आने वाले करीब डेढ़ महीने की अवधि इन पांच राशियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.हालांकि ज्योतिष में किसी भी ग्रह के गोचर का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

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