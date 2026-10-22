scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Xiaomi की दिवाली सेल, TV से स्मार्टफोन, मिलेगा 50% तक का ऑफ

Xiaomi दीवाली सेल के मौके पर स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, मोबाइल असेसरीज, पावर बैंक आदि को ओरिजनल प्राइस की तुलना में सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान मैक्सिमम 50 परसेंट तक का ऑफ मिलेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Xiaomi Diwali Sale में फोन, टीवी, टैबलेट और पावर बैंक मिल रहे हैं. (Photo: Xiaomi)
Xiaomi Diwali Sale में फोन, टीवी, टैबलेट और पावर बैंक मिल रहे हैं. (Photo: Xiaomi)

स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी या फिर एयर प्यूरिफायर आदि खरीदने का प्लान बना रहे हैं. Xiaomi की दिवाली सेल काम आ सकती है. यह सेल बड़ी बचत करने में मदद करेगी. शाओमी प्लेटफॉर्म पर दिवाली विद शाओमी चल रही है. सेल के दौरान मैक्सिमम 50 परसेंट तक का ऑफ मिल रहा है. 

Xiaomi सेल के दौरान स्मार्टफोन से स्मार्ट टीवी तक को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान फ्लैगशिप सीरीज से लेकर कुछ किफायती ऑप्शन भी शामिल है.  

Xiaomi 17 Ultra पर बंपर ऑफर 

सम्बंधित ख़बरें

smartphone shipment decline
10,000 से ₹20,000 वाले फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर!
top budget smartphone
6000mAh बैटरी और तगड़ा कैमरा, 12 हजार के रेंज में ये 5 स्मार्टफोन्स
iPhone नहीं ये खास फोन यूज करते हैं मार्क जकरबर्ग, लाखों में है कीमत
smartphone price hike
स्मार्टफोन्स की कीमतें डबल हो गईं, AI की मार या कंपनियों की मनमानी
Xiaomi Redmi K100
10,000mAh बैटरी वाले फोन में मिलेगा कमाल का डिस्प्ले, इस दिन है लॉन्च

Xiaomi दिवाली सेल में सबसे ऊपर फ्लैगशिप हैंडसेट Xiaomi 17 Ultra लिस्ट है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,69,999 रुपये काटकर 1,19,999 रुपये करके दिखाई है. ऐसे में यूजर्स को करीब 50 हजार रुपये की सेविंग कर सकेंगे. इसमें बैंक ऑफर्स भी शामिल है. 

फ्री मिलेगा 20 हजार का सामान 

Xiaomi 17 Ultra के साथ फ्री में फोटोग्राफी किट प्रो मिलेगी, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है. किट के चलते प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी करने का मौका मिलेगा. 

फ्लैगशिप के अलावा और भी सस्ते स्मार्टफोन सेल के दौरान लिस्ट है. हाल ही में लॉन्च हुए हैंडसेट भी लिस्ट में हैं. सेल के दौरान बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिससे कीमत को और कम किया जा सकता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में बड़ी गिरावट, 10 साल में सबसे खराब रहा Q3

स्मार्ट टीवी पर भी बंपर ऑफऱ 

Xiaomi दिवाली सेल के दौरान स्मार्ट टीवी को भी खरीदा जा सकता है. बहुत से लोग हैं जो दिवाली के मौके पर अपने घर के लिए न्यू स्मार्ट टीवी खरीदते हैं. सेल में 32 इंच के स्मार्ट टीवी से लेकर 75 इंच तक का स्मार्ट टीवी मौजूद है. 

Xiaomi सेल के दौरान टैबलेट पर ऑफर 

Xiaomi सेल के दौरान टैबलेट को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. सेल में टैबलेट पर 35 परसेंट तक सेविंग करने का मौक मिलेगा. सेल के दौरान Redmi Pad 2 Pro 5G भी लिस्ट है.

यह भी पढ़ें: दिवाली के पटाखों से कबाड़ हो जाएगा स्मार्टफोन, ना करें ये गलती पूरी जिंदगी होगा पछतावा 

मोबाइल असेसरीज पर भी ऑफर 

Xiaomi दीवाली सेल के दौरान मोबाइल असेसरीज पर भी बंपर ऑफर मिल रहे हैं. सेल के दौरान फोन असेसरीज पर 50 परसेंट तक का डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है. इसमें TWS,पावरबैंक आदि के नाम शामिल हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Xiaomi की दिवाली सेल, TV से स्मार्टफोन, मिलेगा 50% तक का ऑफ |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Silver Price Crash: अचानक चांदी में बड़ी गिरावट... 5000 रुपये सस्ती, सोने का दाम भी धड़ाम |
    उम्र 70 साल, चेहरे पर लाचारी... अस्पताल में स्ट्रेचर खींच रही थी बुजुर्ग महिला, बेसहारा जिंदगी की कहानी |
    विदेश की नौकरी छोड़ IIT-IIM में क्यों लौट रहे यंग स्कॉलर्स? जानिए 'प्रोफेसर' बनने का नया ट्रेंड |
    'मुसलमानों को मिलें 100 सीटें, उससे नीचे बात नहीं', सपा संग गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता की मांग |
    रामायण के रावण तांडव पर विवाद! कुमार विश्वास के लिरिक्स से नाराज यूजर्स, आदिपुरुष से की तुलना |
    Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे क्या बनवाना है अशुभ? जानें वास्तु के जरूरी नियम |
    यूपी में बेटी के जन्म से ग्रेजुएशन तक ₹25,000, जानें कन्या सुमंगला योजना की शर्तें |
    Optical Illusion: पेंटर ने तस्वीर में कर दी हैं 5 गलतियां, 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज
    Advertisement