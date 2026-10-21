दिवाली के पटाखों से कबाड़ हो जाएगा स्मार्टफोन, ना करें ये गलती पूरी जिंदगी होगा पछतावा

दशहरा आ चुका है और आने वाले दिनों में दिवाली भी है. ऐसे में बहुत से लोग पटाखे आदि को फोड़ते हैं. बहुत से लोग पटाखे फोड़ते समय फोटोग्राफी भी करते हैं और रील्स भी बनाते हैं. पटाखे फोड़ते समय स्मार्टफोन के साथ कुछ खास सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो मोबाइल जलकर खास हो सकता है.

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दरअसल, स्मार्टफोन कई बार पटाखों की संपर्क में आने की वजह से जल जाते हैं या फिर उनका कैमरा आदि खराब हो सकता है. आज के समय में स्मार्टफोन काफी महंगे हैं और अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो जाता है, तो यह आपके लिए बड़े खर्च को दावत दे सकता है. पटाखे फोड़ते समय स्मार्टफोन को ऐसे सुरक्षित रखें.

पटाखे फोड़ते समय स्मार्टफोन को दूर रखना चाहिए. पटाखों को अगर स्मार्टफोन के पास रखकर फोड़ेंगे तो उसकी वजह से मोबाइल फट सकता है. इसकी वजह से स्क्रीन आदि भी डैमेज हो सकती है.

स्मार्टफोन की बैटरी फट सकती है

स्मार्टफोन के पास पटाखा फोड़ने की वजह से मोबाइल में तेज कंपन हो सकता है. इसकी वजह से फोन के अंदर मौजूद लीथियम ऑयन बैटरी लीक हो सकती है, जिसकी वजह से फोन में आग लग सकती है.

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पटाखों की वजह से बैटरी फूल भी सकती है

स्मार्टफोन के पास पटाखा फोड़ने की वजह से मोबाइल की बैटरी फूल सकती है. बैटरी फूलने का मतलब है कि वह बैटरी खराब हो चुकी है, जो कभी भी फट सकती है. फूली हुई बैटरी कभी भी आग पकड़ सकती है.

पटाखों की वजह से स्मार्टफोन के स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट्स में डस्ट और मिट्टी जा सकती है, जिसकी वजह से वे काम करना बंद कर सकते हैं. ऐसे में उनको क्लीनिंग या रिपेयर कराने में मोटी रकम खर्च होगी.

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दिवाली पर स्मार्टफोन को कैसे रखें सेफ

दिवाली में पटाखे फोड़ते समय स्मार्टफोन को सुरक्षित स्थान और कुछ दूरी पर रखना चाहिए. मार्केट में कुछ मोबाइल स्टैंड भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ऐसा करने से पटाखों के बीच एक जरूरी दूरी भी बनी रहेगी.

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