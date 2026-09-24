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अब नंबर शेयर किए बिना करें चैट! Musk का नया धमाका, लॉन्च हुआ X Numbers

X ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब बिना फोन नंबर शेयर किए किसी से चैट या कॉल की जा सकती है. इसके लिए आपको सामने वाले को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं होगी. X Number की मदद से एक प्राइवेट कोड बनाया जा सकता है, जिसे शेयर करके बातचीत शुरू की जा सकती है. आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करता है.

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X
X का नया X Number फीचर (Photo: X)
X का नया X Number फीचर (Photo: X)

एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  पर एक ऐसा फीचर आया है, जिसके बाद किसी से बात करने के लिए आपको अपना फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना ही नहीं, बिना एक-दूसरे को फॉलो किए भी चैट और कॉल कर सकेंगे. यानी नंबर भी प्राइवेट रहेगा और बातचीत भी हो जाएगी. आखिर कैसे काम करता है X का ये नया फीचर? आइए जानते हैं.

जानिए क्या है ये नया X Number

कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेसी की वजह से अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते. कई बार आप सामने वाले को फॉलो भी नहीं करना चाहते. ऐसे में X का ये नया फीचर आपके काम आ सकता है.

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X नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का नया फीचर है, जिसकी मदद से लोग एक-दूसरे से बात कर सकते हैं. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप किसी से चैट या कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं.

X Number आपको एक प्राइवेट कोड बनाने का ऑप्शन देता है. इस कोड को आप उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं. कोड शेयर करने के बाद आप X पर चैट या कॉल के जरिए बात कर सकते हैं.

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जानिए X Number कैसे करता है काम

इस फीचर की मदद से आप एक कोड बना सकते हैं और जिसे आपसे बात करनी है, उसके साथ शेयर कर सकते हैं. कोड शेयर करने के बाद आप X पर एक-दूसरे से चैट कर सकते हैं. इसके लिए दोनों लोगों का एक-दूसरे को फॉलो करना जरूरी नहीं है.

ये फीचर सिर्फ चैट तक ही सीमित नहीं है. अगर आप किसी से कॉल या वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं. हालांकि, कॉल और वीडियो कॉल का ऑप्शन आपकी X की प्राइवेसी सेटिंग्स पर भी डिपेंड करता है.

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कोड बदलते ही चैट करने वाला हो जाएगा ब्लॉक!

अगर आप अपने X नंबर को रिफ्रेश करके नया कोड बनाते हैं, तो पुराना कोड काम करना बंद कर देता है. यानी पुराने कोड से कोई भी व्यक्ति आपसे दोबारा संपर्क नहीं कर पाएगा. इस तरह आप अपनी प्राइवेसी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं.

सबसे जरूरी बात ये है कि X नंबर कोई फोन नंबर नहीं है. ये एक प्राइवेट कोड है, जिसकी मदद से आप X पर किसी से चैट या कॉल कर सकते हैं. इसी को X Number कहा जाता है.

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