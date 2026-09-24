'NRI दूल्हा' बन फैलाया जाल, फिर बने 'कस्टम अफसर': रायबरेली में AI और फर्जी प्रोफाइल से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश!

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पुलिस ने ऑनलाइन शादी के बहाने महिलाओं को ठगने वाले चार शातिर अपराधियों को दबोचा है. यह कार्रवाई को ग्रामीण बैंक शाखा जोहवाशार्की में संदिग्ध लेनदेन की शिकायत के बाद की गई. आरोपी एआई और फर्जी फोटो के जरिए मैट्रिमोनियल साइट पर एनआरआई या विदेशी बनकर लड़कियों को फंसाते थे.

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गिफ्ट और कस्टम टैक्स का फर्जी खेल

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मैट्रिमोनियल साइट्स पर फेक प्रोफाइल बनाकर शादी का झांसा देते थे. इसके बाद वे लड़कियों को महंगे गिफ्ट भेजने का दावा करते और फिर गिरोह का दूसरा सदस्य कस्टम अफसर बनकर फोन करता था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी गिफ्ट का टैक्स जमा कराने के नाम पर अपने बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे. फिर पैसा मिलने के बाद बैंक खातों से धनराशि निकालकर आपस में बांट लेते थे. इस तरह से उन्होंने कई लोगों को चूना लगाया.

बरामदगी और पुलिस कार्रवाई

रायबरेली एसपी रवि कुमार के निर्देशन में पुलिस ने अरविंद कुमार, प्रसून जयंत, शिवा मिश्रा और मिथिलेश को कूटरचित कागजातों और साइबर फ्रॉड के रुपयों के साथ गिरफ्तार किया. इनके पास से 4 स्मार्ट मोबाइल फोन, 3 पासबुक, 2 एटीएम कार्ड और 1.75 लाख रुपये नगद बरामद हुए हैं. फिलहाल, सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

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ऐसे करते थे क्राइम

आरोपी फेक प्रोफाइल के जरिए शादी का झांसा देकर महंगे गिफ्ट भेजने का दावा करते थे. इसके बाद गैंग का ही सदस्य फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर फोन करता और गिफ्ट छुड़ाने के नाम पर टैक्स के रूप में अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लेता था. रकम मिलते ही आरोपी एटीएम से पैसे निकालकर आपस में बांट लेते थे. पूरा मामला तब सामने आया जब 21 सितंबर को हरचंदपुर क्षेत्र की ग्रामीण बैंक शाखा जोहवाशर्की में कुछ खाताधारकों के खातों से कथित अवैध लेनदेन की शिकायत मिली थी.

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