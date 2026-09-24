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₹26 हजार में मिलता था बोरीवली में फ्लैट, आज लाखों में पहुंची मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमत

मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में आज प्रॉपर्टी की कीमतें लाखों रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी हैं. ऐसे में करीब 50 साल पुराना बोरीवली का एक प्रॉपर्टी विज्ञापन सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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50 साल में बदली मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमत (Photo-ITG)
50 साल में बदली मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमत (Photo-ITG)

मुंबई में आज प्रॉपर्टी खरीदना आम खरीदार की जेब पर भारी पड़ता है. लेकिन करीब पांच दशक पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए 1976 के एक प्रॉपर्टी विज्ञापन के मुताबिक, बोरीवली में 453 वर्ग फुट का फ्लैट ₹26,000 में उपलब्ध था. आज इसी इलाके में कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में कीमत 54,000 से 56,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है.

1970 के दशक में बोरीवली मुंबई के तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों में शामिल था. उस समय यहां रियल एस्टेट बाजार आज की तरह महंगा नहीं था. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पुराने विज्ञापन ने उस दौर की प्रॉपर्टी कीमतों की तस्वीर सामने रख दी है.

1976 के इस विज्ञापन में बोरीवली में एक आवासीय फ्लैट 26,000 रुपये में बेचने की पेशकश की गई थी. करीब 453 वर्ग फुट  वर्ग फुट के इस फ्लैट में दो कमरे, एक किचन, एक बाथरूम और एक शौचालय था. आज की प्रॉपर्टी शब्दावली में इसे लगभग 1 बीएचके के तौर पर समझा जा सकता है. हालांकि, 1970 के दशक में अखबारों के प्रॉपर्टी विज्ञापनों में घरों की श्रेणी बताने के लिए आज जैसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं होती थी.

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1976 का विज्ञापन वायरल

यह भी पढ़ें: 2047 तक देश के रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव, इन 11 शहरों में दिखेगा अगला ग्रोथ इंजन

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विज्ञापन में यह भी बताया गया था कि भुगतान चेक के जरिए किया जा सकता है और खरीदार को 10 महीने के भीतर घर का कब्जा मिल जाएगा. इच्छुक खरीदारों को 4 जनवरी 1976 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच साइट देखने के लिए बुलाया गया था.

आज बोरीवली में कितनी है प्रॉपर्टी की कीमत?

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक, आज बोरीवली में फ्लैट की औसत कीमत करीब 32,000 से 35,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है. वहीं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में यह कीमत 40,000 से 54,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है. कुछ संपत्तियों की कीमत करीब 56,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक बताई जा रही है.

मुंबई के प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार में कीमतें इससे भी काफी ऊपर पहुंच चुकी हैं. शहर के कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स की कीमत करीब 3 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट तक बताई गई है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी पुरानी प्रॉपर्टी कीमतों पर चर्चा

1976 के इस विज्ञापन को एक्स पर साझा किए जाने के बाद लोगों ने उस दौर की प्रॉपर्टी कीमतों को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने अपने माता-पिता और दादा-दादी की प्रॉपर्टी खरीद के अनुभव साझा किए. कई लोगों ने बताया कि 1970 और 1980 के दशक में मुंबई में घर आज की तुलना में बेहद कम कीमत पर खरीदे जा सकते थे.

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हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि 1976 के 26,000 रुपये और आज के 26,000 रुपये की क्रय शक्ति एक जैसी नहीं है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उस दौर की सैलरी, महंगाई और संपत्ति की कीमतों की आज के समय से तुलना को लेकर भी चर्चा हुई.

बोरीवली की कहानी इस बात की झलक देती है कि करीब पांच दशकों में मुंबई के उपनगरों में जमीन और घरों की कीमतों में कितना बड़ा बदलाव आया है.

यह भी पढ़ें: लाखों के फ्लैट, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां...नोएडा एक्सटेंशन के 'महाजाम' का अंत कब

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