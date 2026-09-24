बिग बॉस वालों, कुछ तो सीखो...इन्हें कहते हैं खिलाड़ी, सलमान खान के शो को पटखनी देगा 'राइज एंड फॉल'?

...बुरा लगता है जब अपने मोस्ट लवेबल शो का स्टैंडर्ड गिरता हुआ देखते हैं. बीइंग अ बिग बॉस फैन, मेरा भी दिल टूटा है. बिग बॉस 13 आइकॉनिक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन रहा था. उस सीजन का हर एक एपिसोड, हर एक मोमेंट फायर था. लेकिन बीबी 13 के बाद से शो का बार हर साल गिर रहा है. मेरी तरह कई बिग बॉस फैंस शो का ऐसा हश्र देख परेशान हैं. सोशल मीडिया ट्रोलिंग से भी मेकर्स सबक नहीं ले रहे. मानो उन्हें रियलिटी शो को मिल रही इस जिल्लत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता.

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बिग बॉस से टूटी उम्मीदें

बिग बॉस 19 के बाद अचानक से रियलिटी शोज का बार हाई हुआ है. अब मांइड और स्ट्रैटिजी बेस्ड शोज ट्रेंड कर रहे हैं. इनमें कंटेस्टेंट्स की कास्टिंग इतनी धांसू है कि देखते ही मजा आ जाए. बिग बॉस 20 शुरू होने से पहले उम्मीद जगी कि मार्केट में टफ कॉम्पिटिशन देखते हुए मेकर्स शो की 20वीं एनिवर्सरी पर दमदार खिलाड़ी लेकर आएंगे. लेकिन इस भ्रम को टूटने में जरा भी देर नहीं लगी. ग्रैंड प्रीमियर के दिन ही सबकी आंखों से उम्मीद का पर्दा हटा. सलमान खान के शो को मिले कई स्ट्रगलिंग चेहरे... मेरे जैसे कई बीबी फैंस ने फिर भी कॉम्प्रोमाइज किया. सोचा मजबूरी है लॉयल फैन होने के नाते शो देखना ही पड़ेगा. लेकिन जब रियलिटी शो राइज एंड फॉल के कंटेस्टेंट्स की अनाउंसमेंट हुई, बीबी फैंस के पुराने जख्म उभर गए.

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राइज एंड फॉल 2 की उम्दा कास्टिंग

राइज एंड फॉल 2 की बाप रे, क्या धमाकेदार कास्टिंग है. मजा ही आ गया. राइज एंड फॉल का पहला सीजन सुपर डुपर हिट हुआ था. इस बार भी मेकर्स ने इसे ऐतिहासिक शो बनाने की पूरी फील्डिंग सेट कर दी है. वीरेंद्र सहवाग की होस्टिंग और शोबिज की दुनिया के 15 खिलाड़ी..पेंटहाउस और बेसमेंट की जंग और नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट. किसी भी शो को उसके खिलाड़ी अर्श या फर्श पर पहुंचाते हैं. राइज एंड फॉल के मेकर्स ने शो के हिट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है. रियलिटी शो के खिलाड़ी तगड़े हैं. शो के बड़े खिलाड़ियों ने इनके नाम शामिल हैं...

गौतम गुलाटी

काजल राघवानी

करण पटेल

प्रियंका चाहर चौधरी

सारा गुरपाल

शहजाद पूनावाला

स्वरा भास्कर

सिवेत तोमर

तेज प्रताप यादव

कब सीखोगे बिग बॉस?

बिग बॉस, कलर्स, एंडेमोल से यही कहना चाहूंगी.. बॉस इसे कहते हैं शो और ये होते हैं कंटेस्टेंट्स... बीबी मेकर्स बोलते हैं कि वो अपने शो में अलग-अलग फील्ड और इंडस्ट्री के नामों को शुमार करते हैं. ताकि दर्शक को हर लेवल का एंटरटेनमेंट मिले. लेकिन राइज एंड फॉल के कंटेस्टेंट्स में भी हर फील्ड के नामों को शुमार किया गया है. ये सभी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं. कुछ सितारे तो नॉस्टैल्जिया दे रहे हैं. बिग बॉस 8 विनर गौतम गुलाटी सालों बाद टीवी पर लौटे हैं. रमन भल्ला यानी करण पटेल को भी देखना एक्साइटिंग होने वाला है. अभी से जाहिर है कि ये शो धमाका करने वाला है.

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शो 26 सितंबर से स्ट्रीम होगा. सोचिए, अगर इस लेवल के खिलाड़ी बीबी हाउस में होते तो सीजन 13 की टीआरपी का रिकॉर्ड टूटना तय था. लेकिन ना जाने बिग बॉस वाले हर साल कहां से सेलेब्स ढूंढ़कर लाते हैं, जो शो में आकर अपना स्टारडम बढ़ाते हैं. लेकिन इसके ऐवज में शो को कुछ वैल्यूएबल नहीं देकर जाते.

राइज एंड फॉल 2 के स्ट्रीम होने के बाद इसका बिग बॉस से कंपेरिजन और व्यूअरशिप को लेकर जबरदस्त कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा. फैंस को तो अभी से इस रेस में सहवाग के शो की जीत होती दिख रही है. चलो बढ़िया है, बीबी मेकर्स ने फैंस की तो नहीं सुनी, क्या पता Fellow शोज की सक्सेस से कुछ सीखें.

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