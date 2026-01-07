Poco M8 भारत में कल होगा लॉन्च, इसमें हैं कमाल के फीचर्स, ये होगी कीमत

भारत में कल एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम Poco M8 होगा. इस स्मार्टफोन को लेकर कंपनी पहले ही लॉन्चिंग डेट के बारे में बता चुकी है. साथ ही इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स का खुलासा भी हो चुका है.
फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट तैयार की है, जिसमें Poco M8 के फीचर्स के बारे में बताया है. इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, कर्व्ड डिस्प्ले और स्लिम बॉडी देखने को मिलेगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.
POCO M8 5G में कर्व्ड डिस्प्ले
POCO M8 5G में कर्व्ड डिस्प्ले होगा, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक ड्युरेबेल 3D कर्व्ड डिस्प्ले होगा. लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 6.77-inch का डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया जाएगा.
वेट टच 2.0 सपोर्ट दिया गया है
इस हैंडसेट में वेट टच 2.0 दिया गया है, जिसकी मदद से गीले हाथ होने के बावजूद भी स्मार्टफोन का टच डिस्प्ले चला सकेंगे. यह स्मार्टफोन 1.7 मीटर गहरे पानी में जाने के बाद खराब नहीं होगा.
स्मार्टफोन में 7.35mm की थिकनेस मिलेगी
फ्लिपकार्ट पर लिस्ट डिटेल्स के मुताबिक इस फोन में 7.35mm की थिकनेस मिलेगी और इस मोबाइल का वजन 178 ग्राम है. यह हैंडसेट IP 66 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के साथ आता है.
बैक पैनल पर स्क्वेयर शेप कैमरा
POCO M8 5G की इमेज भी पोस्ट की है और दिखाया गया है कि इसमें Redmi Note 15 के जैसा स्क्वेयर शेप का कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, हालांकि POCO M8 के कैमरा सेंसर की जानकारी नहीं दी गई है.
6 जनवरी को रियलमी और रेडमी ने भारत में अपने-अपने स्मार्टफोन को लॉन्च किया है. जहां Redmi Note 15 भारत में लॉन्च हुआ है. वहीं Realme 16 Pro सीरीज भी अनवील हुई है.