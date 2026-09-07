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Dal Khichdi Recipe: बच्चे खिचड़ी खाने में करते हैं नखरे? बनाएं संजीव कपूर स्टाइल वेज 'दाल खिचड़ी', चट कर जाएंगे पूरी प्लेट

Dal Khichdi Recipe: बच्चों को खिचड़ी पसंद नहीं आती और वे दाल-चावल देखकर मुंह बनाने लगते हैं? तो संजीव कपूर की ये आसान रेसिपी ट्राई करें. दाल, चावल, गाजर और बीन्स के साथ हल्के मसालों और घी से बनाएं स्वादिष्ट, सॉफ्ट और पौष्टिक खिचड़ी, जो बच्चों के लिए हेल्दी होने के साथ-साथ खाने में भी बेहद टेस्टी लगेगी.

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दाल-चावल वाली बोरिंग खिचड़ी में सब्जियां और कुछ मसाले डालकर उसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है. (Photo: ITG)
दाल-चावल वाली बोरिंग खिचड़ी में सब्जियां और कुछ मसाले डालकर उसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है. (Photo: ITG)

खिचड़ी का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में दाल-चावल वाली सिंपल खिचड़ी आती है. लेकिन ये खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद नहीं आता है. जब भी घर में खिचड़ी बनाने का नाम लिया जाता है, तभी बच्चे मुंह बना लेते हैं. लेकिन क्या हो अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देकर इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बना दिया जाए तो? जी हां, मशहूर शेफ संजीव कपूर ने सिंपल सी दाल खिचड़ी को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने का आसान तरीका शेयर किया है. 

संजीव कपूर कहते हैं अगर इसमें कुछ पौष्टिक चीजें मिला दी जाएं तो यही साधारण सी डिश बच्चों के लिए और भी हेल्दी और स्वादिष्ट बन सकती है. इसमें दाल और चावल के साथ उन्होंने कुछ मसालों के साथ सब्जियां डाली हैं. खास बात ये है कि इसे घी के साथ प्रेशर कुक किया जाता है, जिससे खिचड़ी स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनती है. चलिए जानते हैं कैसे बनाएं संजीव कपूर स्टाइल दाल खिचड़ी.

दाल खिचड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • चावल- जरूरत के अनुसार
  • मूंग दाल- थोड़ी मात्रा में
  • छिलके वाली मूंग दाल- थोड़ी मात्रा में
  • बिना छिलके वाली मूंग दाल- थोड़ी मात्रा में
  • बीन्स- कटी हुई
  • गाजर- कद्दूकस की हुई
  • घी- जरूरत के अनुसार
  • अदरक- कटा हुआ
  • लौंग- 2-3
  • दालचीनी- 1 टुकड़ा
  • हींग- चुटकी भर
  • हल्दी- थोड़ी सी
  • नमक- स्वादानुसार
  • पानी- जरूरत के अनुसार
  • लाल मिर्च- स्वादानुसार

बनाने का तरीका:

1. इस खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले चावल और अलग-अलग तरह की मूंग दाल लें. इसमें छिलके वाली और बिना छिलके वाली मूंग दाल दोनों शामिल करें. दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इससे दाल और चावल में मौजूद धूल-मिट्टी निकल जाएगी.

2. अब इसमें कटी हुई बीन्स और कद्दूकस की हुई गाजर डालें. इसके साथ अदरक, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी हींग डालें. स्वाद के लिए नमक और हल्दी भी मिला दें. अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखापन उनकी पसंद के हिसाब से रखें.

3. अब सभी चीजों को कुकर में डालकर जरूरत के मुताबिक पानी मिलाएं और थोड़ा सा घी डालें. इसके बाद इसे 2-3 सीटी आने तक प्रेशर कुक करें. अच्छी तरह पकने के बाद दाल, चावल और सब्जियां आपस में मिलकर सॉफ्ट हो जाएंगी और एक स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार हो जाएगी.

4. आप इसे बच्चों को दही और पापड़ जैसी चीजों के साथ सर्व कर सकते हैं. 

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बच्चों को पसंद आएगी ये मजेदार खिचड़ी
संजीव कपूर की इस खिचड़ी की खासियत यही है कि इसमें दाल और चावल के साथ सब्जियों को भी आसानी से शामिल किया जाता है. घी और हल्के मसालों की वजह से इसका स्वाद भी अच्छा आता है. बच्चों के लिए इसे नरम और हल्की कंसिस्टेंसी में बनाएं, ताकि वो इसे आसानी से खा सकें.

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