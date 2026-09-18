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Apple स्टोर पहुंचे विक्की कौशल, खरीदा iPhone 18 Pro Max स्पेशल एडिशन, फैंस संग ली सेल्फी

विक्की कौशल मुंबई स्थित BKC के ऐपल स्टोर्स पहुंचे और उन्होंने न्यू iPhone 18 Pro Max को खरीदा. उन्होंने स्पेशल कलर एडिशन बरगंडी कलर को चुना और स्टोर्स पर ही अनबॉक्सिंग की है. साथ ही लोगों के साथ सेल्फी भी ली.

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विक्की कौशल ने खरीदा iPhone 18 Pro Max. (Photo: Screengrab/X/PTI)
विक्की कौशल ने खरीदा iPhone 18 Pro Max. (Photo: Screengrab/X/PTI)

Apple के न्यू iPhone 18 Pro की पहली सेल शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन कई स्टार्स ने न्यू मॉडल को खरीदा है. मुंबई स्थित BKC में मौजूद Apple स्टोर पर अभिनेता विक्की कौशल पहुंचे और उन्होंने लेटेस्ट iPhone 18 Pro Max के स्पेशल कलर एडिशन बरगंडी कलर को खरीदा और स्टोर्स पर ही अनबॉक्सिंग की. 

एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विक्की कौशल सुबह-सुबह ऐपल स्टोर पहुंचे और न्यू iPhone 18 Pro को खरीदा है और वहां पर ही उसको अनबॉक्स किया. 

न्यू iPhone 18 Pro Max  को उन्होंने कुछ देर इस्तेमालल करके देखा और फिर अपने फैन्स के साथ सेल्फी भी ली. साथ ही उन्होंने अपने फैन्स का स्माइल के साथ जवाब भी दिया. 

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iPhone 18 Pro सीरीज की ऑफिशियल सेल शुरू 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में ऑफिशियल सेल शुरू हो चुकी है. पहले सेल के दौरान न्यू iPhone को खरीदने के लिए कई लोगों ने रातभर स्टोर्स के बाहर लाइन लगाई. नोएडा के ऐपल स्टोर्स ने जिस शख्स ने पहला iPhone 18 Pro Max खरीदा है, वे पंजाब से आए थे. 

VIDEO | Mumbai: Actor Vicky Kaushal unboxes his new Iphone 18 at Apple Store, Bandra Kurla Complex.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/6h6OgMmIOL

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iPhone 18 Pro की कीमत 

iPhone 18 Pro के बेस वेरिएंट की कीमत 1,64,999 रुपये है और उसमें 256GB स्टोरेज मिलती है. टॉप एंड वेरिएंट 2TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 3,14,900 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: आज Apple iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की पहली सेल, कई हजार की होगी सेविंग

iPhone 18 Pro Max की कीमत 

iPhone 18 Pro Max के बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज मिलती है और उसकी कीमत 1,79,900 रुपये है. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 2TB वेरिएंट की कीमत 3,29,900 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Bollywood में iPhone 18 Pro का क्रेज, रितेश-जेनेलिया समेत इन सितारों ने खरीदा नया मॉडल

iPhone 18 Pro सीरीज पर डिस्काउंट 

iPhone 18 Pro और 18 Pro Max के साथ बैंक ऑफर भी मिल रहा है. चुनिंदा बैंक के कार्ड पर 7 हजार रुपये तक का इंस्टैंट कैशबैक हासिल किया जा सकेगा. कस्टमर नो कॉस्ट EMI का भी फायदा उठा सकेंगे.  

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