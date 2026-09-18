Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से बस पकड़िए और निकल पड़िए वीकेंड ट्रिप पर, ये 7 जगहें बना देंगी आपके ट्रिप को यादगार

Best Weekend Getaways from Delhi: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए फ्लाइट या अपनी कार जरूरी नहीं है. दिल्ली से कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप बस से आसानी से पहुंच सकते हैं. इनमें पहाड़ों से लेकर ऐतिहासिक शहर, जंगल और नदी किनारे बसे डेस्टिनेशन तक शामिल हैं. शुक्रवार शाम को निकलकर रविवार तक वापस आने के लिए भी ये जगहें अच्छी हैं. अगर आप कम समय में घूमने-फिरने और थोड़ा ब्रेक लेने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली से बस के जरिए आसानी से पहुंचने वाली 7 वीकेंड गेटअवे जगहों के बारे में.

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ऋषिकेश

दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए ऋषिकेश एक बढ़िया ऑप्शन है. दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 200-240 किमी है. यहां आप गंगा किनारे समय बिताने के साथ रिवर राफ्टिंग, योग और गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, राम झूला और लक्ष्मण झूला के आसपास घूमना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. आप यहां आसानी से 1 रात और 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

जयपुर

दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए जयपुर भी एक बढ़िया ऑप्शन है. दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 230-280 किमी है. अगर आपको पहाड़ों की बजाय इतिहास, किले और बाजार घूमना पसंद है तो जयपुर जा सकते हैं. यहां आप आमेर किला, सिटी पैलेस और हवा महल देखने के साथ पुराने शहर के बाजारों में घूम सकते हैं. इसके अलावा, जयपुर का राजस्थानी खाना भी जरूर ट्राई करें. आप यहां आसानी से 1-2 रात की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

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आगरा

दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए आगरा जाना भी काफी आसान है. दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 180-230 किमी है. यहां आप ताजमहल देखने के साथ आगरा किला और आसपास की दूसरी ऐतिहासिक जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सुबह के समय ताजमहल देखना एक अच्छा अनुभव हो सकता है. इसके अलावा, आगरा का स्थानीय खाना भी ट्राई कर सकते हैं. आप यहां 1 रात और 2 दिन की ट्रिप आसानी से प्लान कर सकते हैं.

मसूरी

अगर आप दिल्ली की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो मसूरी जा सकते हैं. दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 220-290 किमी है. यहां आपको पहाड़ों के खूबसूरत नजारे, कैफे और घूमने के लिए कई जगहें मिलेंगी. आप माल रोड पर घूमने के साथ लैंडोर और कैंप्टी फॉल्स भी जा सकते हैं. आप यहां आसानी से 2 रात और 3 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

जिम कॉर्बेट

अगर आपको जंगल और वन्यजीव पसंद हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दिल्ली से जिम कॉर्बेट की दूरी लगभग 210-260 किमी है. यहां आप जंगल सफारी के साथ प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं. हालांकि, सफारी के जोन, टाइमिंग और उपलब्धता पहले से चेक कर लेना बेहतर है. आप यहां आसानी से 2 रात और 3 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

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देहरादून

अगर आप मसूरी की तुलना में थोड़ा शांत वीकेंड चाहते हैं तो देहरादून जा सकते हैं. दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 210 किमी है. यहां आप रॉबर्स केव घूमने के साथ कैफे और लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. चाहें तो देहरादून से मसूरी का छोटा ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं. आप यहां आसानी से 1-2 रात की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

लैंसडाउन

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर वीकेंड बिताना चाहते हैं तो लैंसडाउन जा सकते हैं. दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी लगभग 260 किमी है. यहां आपको हरे-भरे जंगल, खूबसूरत नजारे और शांत माहौल देखने को मिलेगा. आप यहां जंगलों के बीच वॉक करने के साथ आसपास के व्यू पॉइंट्स और मंदिरों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप यहां आसानी से 2 रात और 3 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

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