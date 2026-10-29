scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रेन में रात 11 बजे के बाद फोन चार्ज करना क्यों है खतरनाक? जानिए वजह

ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम है. लेकिन क्या ट्रेन में फोन चार्ज करने से बैटरी फट सकती है? आखिर AC और DC करंट में क्या अंतर है और चार्जिंग के दौरान आग लगने का खतरा क्यों बढ़ता है? जानिए इसकी वजह.

Advertisement
X
ट्रेन में रात के समय फोन चार्ज करने से जुड़े नियम और फोन में आग लगने का खतरा, जानिए इसकी वजह. (Photo: AI)
ट्रेन में रात के समय फोन चार्ज करने से जुड़े नियम और फोन में आग लगने का खतरा, जानिए इसकी वजह. (Photo: AI)

ट्रेन में सफर करते समय फोन की बैटरी खत्म होने लगती है, तो हम तुरंत चार्जिंग पॉइंट ढूंढने लगते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ट्रेन में फोन चार्ज करने से वह फट सकता है? और घर में चार्जिंग करना सुरक्षित कैसे रहता है? आइए समझते हैं.

दरअसल, ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के पीछे आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा कम करना है. 24 अक्टूबर को मुंबई-हावड़ा मेल में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फटने और धुआं निकलने की घटना सामने आई थी. इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को सभी जोनल रेलवे को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के पुराने निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा.

यह भी पढ़ें: मुंबई-हावड़ा मेल के AC कोच में धमाका, "मुंबई-हावड़ा मेल के AC कोच में धमाका, पावर बैंक फटने से मचा हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

iQOO Z11 Lite मिलेगा सस्ता, ₹17,499 में 6500mAh बैटरी
OnePlus N6x
OnePlus लाया सस्ता स्मार्टफोन, मिलेगी 7000mAh बैटरी
Flipkart सेल में ₹10 हजार से कम के 3 बेस्ट फोन, 120Hz डिस्प्ले!
6500mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले! कल आ रहा Infinix का नया फोन
₹8 हजार से भी सस्ता 32 इंच का TV, Flipkart पर मिल रही डील

फोन को AC करंट चाहिए या DC?

इसे समझने के लिए पहले बिजली का अंतर जान लीजिए. हमारे घरों में आमतौर पर AC यानी अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है. वहीं, फोन की बैटरी को DC यानी डायरेक्ट करंट से चार्ज किया जाता है.

Advertisement

जब आप फोन को चार्जर में लगाते हैं, तो चार्जर AC बिजली को DC में बदल देता है. इसके बाद फोन का चार्जिंग सर्किट बैटरी तक पहुंचने वाली बिजली को कंट्रोल करता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में रात को नहीं चार्ज होगा फोन! रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया ये कदम

ट्रेन में फोन या पावर बैंक फटने का खतरा क्यों रहता है?

फोन या पावर बैंक की बैटरी खराब होने, अंदर शॉर्ट सर्किट होने या जरूरत से ज्यादा गर्म होने पर आग लग सकती है. खराब चार्जर, डैमेज केबल और बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी भी जोखिम बढ़ा सकती है. किसी खास घटना में जांच के बिना यह कहना सही नहीं होगा कि डिवाइस किस वजह से फटा.

यहां एक बात समझना जरूरी है. ट्रेन में मिलने वाली बिजली की सप्लाई और घर की बिजली व्यवस्था अलग है, लेकिन सिर्फ इस अंतर के कारण फोन फट जाएगा, ऐसा नहीं है. DC से DC कन्वर्जन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सामान्य है. इसलिए AC या DC को सीधे फोन फटने की वजह बताना गलत होगा.

घर में भी खराब बैटरी या चार्जर से आग लग सकती है. इसलिए ट्रेन हो या घर, हमेशा अच्छी क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करें. अगर फोन या पावर बैंक ज्यादा गर्म हो रहा है, फूल गया है या उसमें से धुआं निकल रहा है, तो उसे चार्ज करना तुरंत बंद कर दें.

Advertisement

इसलिए ट्रेन में सफर करते समय फोन और पावर बैंक को पहले ही चार्ज कर लें. चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है, न कि यह बताना कि ट्रेन की बिजली से हर फोन को खतरा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को बैंक दे मुआवजा', जवाबदेही पर SC की टिप्पणी |
    पटना में बवाल, हजारों दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जाने क्या हैं मांगें |
    गंभीर समझा रहे, वैभव सुन रहे... ऑकलैंड में फिर मचेगा बल्ले से कोहराम? |
    Karwa Chauth 2026: अभी और कितना इंतजार? बस कुछ घंटों में दिखेगा करवा चौथ का चांद |
    यूपी MLC चुनाव: सपा का 'अल्पसंख्यक कार्ड' रहा बेदम, मुस्लिम बेल्ट में नहीं चली साइकिल |
    मां से झगड़े के बाद बड़े तालाब पहुंची युवती, छलांग लगाने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर गोताखोर ने पकड़ लिया हाथ, Video |
    स्पेन में दर्दनाक ट्रेन हादसा, 60 से ज्यादा की मौत, देखें दुन‍िया आजतक |
    दिल्ली: मयूर विहार में स्टार सिटी मॉल के पास झाड़ियों में मिला शव, हत्या की आशंका |
    Paneer Lababdar: आलू की सब्जी को कहें बाय, डिनर में बनाएं रेस्टोरेंट जैसी गाढ़ी और मलाईदार पनीर लबाबदार |
    नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर मचा बवाल, पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा?
    Advertisement