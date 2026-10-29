Karwa Chauth 2026: अभी और कितना इंतजार? बस कुछ घंटों में दिखेगा करवा चौथ का चांद

Karwa Chauth 2026: आज देशभर में सुहागनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है. करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की खुशहाली के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. शाम के वक्त भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की पूजा करती हैं. ऐसे में सुहागनों में बड़ी बेसब्री से चांद के निकलने का इंतजार रहता है. शाम होते ही महिलाएं चांद निकलने का इंतजार करने लगती हैं. आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर इस साल चांद कितने बजे निकलने वाला है.

और पढ़ें

करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

इस साल करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. पूजा के समय करवा चौथ की व्रत कथा सुनने की भी परंपरा है. ध्यान रखें कि अलग-अलग शहरों में पूजा के मुहूर्त में अंतर हो सकता है. इसलिए अपने पूजा से पहले स्थानीय पंचांग जरूर देख लें.

करवा चौथ पर कितने बजे दिखेगा चांद?

करवा चौथ का व्रत चांद देखकर खोलने की परंपरा है. इस साल राजधानी दिल्ली में करवा चौथ पर रात 8 बजकर 17 मिनट पर चांद निकलने की बात कही जा रही है. हालांकि देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में इसका समय अलग हो सकता है. यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुबंई, जम्मू, अहमदाबाद और जम्मू में चांद दिखने का समय अलग हो सकता है.

Advertisement

आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद? दिल्ली रात 8:17 बजे नोएडा रात 8:16 बजे गुरुग्राम रात 8:18 बजे चंडीगढ़ रात 8:12 बजे लखनऊ रात 8:06 बजे जयपुर रात 8:28 बजे कोलकाता रात 7:47 बजे पटना रात 7:52 बजे भोपाल रात 8:31 बजे इंदौर रात 8:39 बजे अहमदाबाद रात 8:52 बजे मुंबई रात 9:00 बजे पुणे रात 8:58 बजे हैदराबाद रात 8:41 बजे बेंगलुरु रात 8:55 बजे चेन्नई रात 8:44 बजे नागपुर रात 8:29 बजे रायपुर रात 8:18 बजे कानपुर रात 8:05 बजे जम्मू रात 8:14 बजे अमृतसर रात 8:13 बजे प्रयागराज रात 8:06 बजे गया रात 7:55 बजे हरिद्वार रात 8:09 बजे वडोदरा रात 8:51 बजे राजकोट रात 9:01 बजे कन्याकुमारी रात 9:07 बजे

करवा चौथ पूजन विधि

करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त में चौथ माता, मां गौरी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. इस दिन भगवान गणेश की पूजा भी की जा सकती है. पूजा के दौरान भगवान को गंगाजल, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत अर्पित करें. इसके बाद फल और हलवा-पूरी का भोग लगाएं. इसके बाद घर में सास या बड़ी बहू के पांव छूकर उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें.

कैसे करें करवा चौथ व्रत का पारण?

शाम को पूजा और व्रत कथा के बाद महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करती हैं. फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद छन्नी से पहले चांद और फिर पति का चेहरा देखने की रस्म निभाई जाती है. कई परिवारों में पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलने की परंपरा है. पूजा की थाली में करवा, जल, दीपक, रोली, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है.

---- समाप्त ----