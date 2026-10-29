scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: मयूर विहार में स्टार सिटी मॉल के पास झाड़ियों में मिला शव, हत्या की आशंका

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में स्टार सिटी मॉल के पास पार्किंग की झाड़ियों में 32 वर्षीय बिरजू राय का शव मिला है. मृतक नोएडा के नया आवास इलाके में रहता था और ई-रिक्शा चलाता था. परिजनों के मुताबिक, वह बुधवार से लापता था. तलाश के दौरान उसका शव मिला. सिर पर चोट के निशान और शरीर पर पूरे कपड़े नहीं होने के कारण परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

Advertisement
X
मयूर विहार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (File Photo- ITG)
मयूर विहार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (File Photo- ITG)

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके में स्टार सिटी मॉल के पास पार्किंग की झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 32 वर्षीय बिरजू राय के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, बिरजू बुधवार से लापता था और उसकी तलाश की जा रही थी. तलाश के दौरान उसका शव झाड़ियों में मिला. युवक के सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, बिरजू राय के लापता होने के बाद से ही उसके रिश्तेदार उसकी तलाश में जुटे थे. इसी दौरान परिजन स्टार सिटी मॉल के पास पार्किंग की तरफ पहुंचे. वहां झाड़ियों के बीच बिरजू का शव पड़ा दिखाई दिया. शव देखते ही परिजन घबरा गए और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मयूर विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

नोएडा में रहता था मृतक

सम्बंधित ख़बरें

Mcd action against illegal construction
चांदनी चौक में 55 दुकानें सील, लक्ष्मी नगर-मयूर विहार में चला MCD का हथौड़ा
mayur vihar man killed by two man in delhi
दिल्ली में युवक की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में वारदात से फैली सनसनी
Delhi Police
दिल्ली में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कई राउंड चली गोलियां
मयूर विहार में बनेगा 35 मीटर ऊंचा विशाल झूला
दिल्ली में 'लंदन आई' और 'ऐन दुबई'! आसमान से दिखेगा राजधानी का नजारा
Mayur Vihar Number Plate Theft
क्यों गायब हो रही हैं मयूर विहार में कारों की पिछली नंबर प्लेट?

परिजनों के मुताबिक, बिरजू राय नोएडा के नया आवास इलाके में रहता था और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था. उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं. बिरजू के अचानक लापता होने और फिर शव मिलने से परिवार में मातम पसरा है.

परिजनों का कहना है कि बिरजू के सिर पर चोट के निशान थे. साथ ही, उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए परिवार ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है. हालांकि, अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा.

Advertisement

पुलिस मामले की जांच में जुटी

मयूर विहार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास के हालात और संभावित साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिरजू वहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई. फिलहाल, पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. इसके बाद ही साफ हो सकेगा कि यह हत्या का मामला है या युवक की मौत किसी अन्य वजह से हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर मचा बवाल, पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? |
    ट्रेन में रात 11 बजे के बाद फोन चार्ज करना क्यों है खतरनाक? जानिए वजह |
    झटके में 8 रुपये लीटर दूध हुआ महंगा, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला |
    पाकिस्तान के सिंध में बड़ा दर्दनाक हादसा... एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से महिला समेत 10 लोगों की जलकर मौत |
    स्पेन ट्रेन हादसे पर सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का आक्रोश, देखें दुनिया आजतक |
    'मंजीरे सुनना चाहता हूं', कुमार विश्वास के गाने पर 'कृष्ण' ने दिखाए तेवर |
    दरोगा भर्ती का फैसला वापस लेने की मांग, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ CM आवास की ओर बढ़े अभ्यर्थी |
    जंगल के बीच झरना और ग्लास का पुल, PM मोदी करेंगे 9.49 करोड़ के रेन फॉरेस्ट का लोकार्पण |
    20 साल में पहली FIR, फिर 16 केस... गैंगस्टर आशीष चोपड़ा की कहानी, जिसकी जेल में हुई मौत |
    चलती कार की छत पर खड़ा हुआ युवक, उड़ाए रुपये और की आतिशबाजी, हापुड़ का वीडियो वायरल
    Advertisement