गंभीर समझा रहे, वैभव सुन रहे... ऑकलैंड में फिर मचेगा बल्ले से कोहराम?

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले तूफान का कहर झेला था. अब शुक्रवार को ऑकलैंड में होने वाले चौथे टी20 से पहले नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिक गई हैं. प्रैक्टिस सेशन की एक तस्वीर ने इस उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. इसमें टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर वैभव को कुछ समझाते नजर आ रहे हैं, जबकि वैभव उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या ऑकलैंड में यह किशोर बल्लेबाज एक बार फिर अपने बल्ले से कोहराम मचाने उतरेगा?

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ईशान की चोट से वैभव के लिए खुल सकता है रास्ता

चौथे टी20 से पहले भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल ईशान किशन की उपलब्धता को लेकर है. ग्रोइन इंजरी के कारण ईशान पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेल पाए हैं और उनकी वापसी पर अब भी तस्वीर साफ नहीं है. अगर वह इस मैच के लिए फिट नहीं होते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को फिर मौका मिल सकता है.

वैभव ने वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी. हालांकि, अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी के बीच वैभव की पारी उतनी सुर्खियां नहीं बटोर सकी. इसके बावजूद भारतीय टीम के पास इस 15 साल के बल्लेबाज की आक्रामक शैली का फायदा उठाने का मौका है. वैभव अगर फिर ओपनिंग करते हैं, तो पावरप्ले में भारत की शुरुआत एक बार फिर बेहद आक्रामक हो सकती है.

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दरअसल, तीसरे टी20 में वैभव ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर सिर्फ 43 गेंदों में 133 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. वैभव ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए, जबकि भारत ने 199 रनों का लक्ष्य 13.2 ओवरों में हासिल कर लिया.

📍 Eden Park, Auckland Getting match-ready ahead of the 4️⃣th T20I 👊 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/oQnYURYMLF — BCCI (@BCCI) October 29, 2026

गंभीर की सीख, वैभव का अगला धमाका?

प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर में गंभीर और वैभव की बातचीत ने सबका ध्यान खींचा है. गंभीर हाथ के इशारे से कुछ समझाते दिख रहे हैं और वैभव उनकी बात सुन रहे हैं. हालांकि, इस बातचीत में क्या चर्चा हुई, यह स्पष्ट नहीं है. इसलिए इसे किसी खास रणनीति या प्लेइंग-11 के संकेत के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी.

फिर भी, चौथे टी20 से पहले वैभव की भूमिका को लेकर चर्चा स्वाभाविक है. भारतीय टीम लगातार आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर विरोधियों पर दबाव बना रही है. ऐसे में वैभव जैसे बल्लेबाज को मौका मिलता है, तो वह पहली गेंद से ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

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संजू सैमसन किस नंबर पर उतरेंगे?

वैभव के खेलने की स्थिति में संजू सैमसन की बैटिंग पोजिशन भी चर्चा का विषय रहेगी. वेलिंगटन में वैभव और अभिषेक ने ओपनिंग की थी, जबकि संजू को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा था. यदि टीम इसी संयोजन को बरकरार रखती है, तो ऑकलैंड में भी संजू तीसरे नंबर पर नजर आ सकते हैं.

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हालांकि, अंतिम फैसला ईशान की फिटनेस और टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर निर्भर करेगा. भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी क्रम में विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह वेलिंगटन में अपनाए गए आक्रामक कॉम्बिनेशन पर फिर भरोसा जताएगी?

ऑकलैंड में चौथा टी20 वैभव के लिए एक और मौका बन सकता है. गंभीर के साथ उनकी बातचीत ने उम्मीदें जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन असली तस्वीर प्लेइंग-11 सामने आने के बाद ही साफ होगी. अब देखना होगा कि ऑकलैंड में वैभव को जगह मिलती है या नहीं. अगर मौका मिला, तो क्या वह अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एक बार फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे?

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