scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'क्या ये नया वाला आईफोन है...?' सवाल पूछा, 'हां' सुनते ही ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवती से iPhone 18 Pro झपटा

"क्या यह नया वाला iPhone है?" ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ई-रिक्शा में बैठी युवती से बाइक सवार बदमाशों ने बस यही सवाल पूछा. बेफिक्र युवती ने जैसे ही मुस्कुराते हुए 'हां' कहा, बदमाशों ने झपट्टा मारा और महज तीन दिन पहले खरीदा गया नया-नवेला iPhone 18 Pro छीनकर रफूचक्कर हो गए. अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आईफोन लूटकर भागे बदमाश (Photo- ITG)
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आईफोन लूटकर भागे बदमाश (Photo- ITG)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में एक मूर्ति गोलचक्कर के पास बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ई-रिक्शा पर बैठी युवती से उनका नया iPhone 18 Pro मोबाइल फोन झपट लिया. यह वारदात उस वक्त हुई जब पीड़िता सुबह अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थीं और ई-रिक्शा का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल निकाल रही थीं. बदमाशों ने शातिराना अंदाज में पहले युवती से रास्ता पूछा, फिर मोबाइल की पहचान की पुष्टि की और पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

पेमेंट के लिए निकाला था तीन दिन पुराना मोबाइल

सेंचुरियन पार्क सोसाइटी की रहने वाली शुभी भंडारी सुबह दफ्तर जाने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुई थीं. एक मूर्ति गोलचक्कर के पास पहुंचते ही उन्हें ई-रिक्शा वाले को ऑनलाइन भुगतान करना था. जैसे ही उन्होंने अपना फोन निकाला, पीछे से हेलमेट पहने दो बाइक सवार युवक उनके पास आकर रुके.

सम्बंधित ख़बरें

Speeding Thar Hits Scooty; Man Killed, Wife Critically Injured; Driver On Run
एक टक्कर ने उजाड़ा परिवार, थार ने युवक को कुचला, पत्नी घायल
Yogi Adityanath on Hamid Ansari's remarks
'उनके विचार भारत के लिए डराने वाले हैं', हामिद अंसारी पर CM योगी का निशाना
Greater Noida car accident, Greater Noida hit and run
ग्रेटर नोएडा हिट एंड रन केस में आरोपी मनीष गिरफ्तार, कार भी बरामद
Greater Noida hit and run video shows speeding car ramming into people.
ग्रेटर नोएडा में कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने.
Greater Noida police arrest two foreign
Greater Noida में MDMA ड्रग्स के साथ 2 विदेशी गिरफ्तार

'हां' बोलते ही हाथ से झपट लिया फोन

पीड़िता के अनुसार, बाइक सवार युवकों ने पहले उनसे एक पता पूछा. इसके बाद उनकी नजर हाथ में मौजूद चमचमाते फोन पर पड़ी. बदमाशों ने पूछा कि क्या यह नया वाला iPhone है? शुभी के हां कहते ही आरोपियों ने मोबाइल झपट लिया. पीड़िता के पति साकेत गुप्ता ने बताया कि यह iPhone 18 Pro तीन दिन पहले ही खरीदा गया था.

पुलिस दर्ज की FIR, सीसीटीवी खंगाल रही टीम

Advertisement

वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने बिसरख पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि व्यस्त सड़कों पर सुबह के समय पुलिस की गश्त कम रहती है. वहीं, थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की ओर से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    MP: पुलिस पर सोशल मीडिया ‘ब्रेक’, वर्दी में रील से लेकर ChatGPT तक पर सख्ती |
    'कपड़े उतारकर फिगर दिखाओ', बिकिनी शूट में रखी शर्त, डिमांड सुन भागी एक्ट्रेस |
    यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बिछी सियासी बिसात! बीजेपी-एनडीए को 7 तो सपा को 2 सीटों का भरोसा |
    Stock Market: खुल गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 75000 के पार, फिर अचानक हुआ ऐसा |
    'क्या ये नया वाला आईफोन है...?' सवाल पूछा, 'हां' सुनते ही ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवती से iPhone 18 Pro झपटा |
    इजरायल ने किया घर तबाह, फिलिस्तीनी परिवार 3 साल से गुफा में रह रहा है |
    4.5 घंटे में 585 किलो कचरा साफ! बिट्टू तबाही पहुंचे दिल्ली, यमुना की शुरू की सफाई |
    Hindu Dharam: 84 लाख योनियों का क्या है रहस्य? जानें मृत्यु के बाद किस कर्म से मिलता है कौन सा जन्म |
    1 बाल्टी, 2 सब्जियां! उल्टा लटकाएं टमाटर का पौधा और ऊपर उगाएं धनिया, छोटी बालकनी के लिए गजब का है ये हैक |
    पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज, कप्तान फातिमा सना और उम्म ए हानी बनीं जीत की स्टार
    Advertisement