'क्या ये नया वाला आईफोन है...?' सवाल पूछा, 'हां' सुनते ही ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवती से iPhone 18 Pro झपटा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में एक मूर्ति गोलचक्कर के पास बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ई-रिक्शा पर बैठी युवती से उनका नया iPhone 18 Pro मोबाइल फोन झपट लिया. यह वारदात उस वक्त हुई जब पीड़िता सुबह अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थीं और ई-रिक्शा का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल निकाल रही थीं. बदमाशों ने शातिराना अंदाज में पहले युवती से रास्ता पूछा, फिर मोबाइल की पहचान की पुष्टि की और पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

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पेमेंट के लिए निकाला था तीन दिन पुराना मोबाइल

सेंचुरियन पार्क सोसाइटी की रहने वाली शुभी भंडारी सुबह दफ्तर जाने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुई थीं. एक मूर्ति गोलचक्कर के पास पहुंचते ही उन्हें ई-रिक्शा वाले को ऑनलाइन भुगतान करना था. जैसे ही उन्होंने अपना फोन निकाला, पीछे से हेलमेट पहने दो बाइक सवार युवक उनके पास आकर रुके.

'हां' बोलते ही हाथ से झपट लिया फोन

पीड़िता के अनुसार, बाइक सवार युवकों ने पहले उनसे एक पता पूछा. इसके बाद उनकी नजर हाथ में मौजूद चमचमाते फोन पर पड़ी. बदमाशों ने पूछा कि क्या यह नया वाला iPhone है? शुभी के हां कहते ही आरोपियों ने मोबाइल झपट लिया. पीड़िता के पति साकेत गुप्ता ने बताया कि यह iPhone 18 Pro तीन दिन पहले ही खरीदा गया था.

पुलिस दर्ज की FIR, सीसीटीवी खंगाल रही टीम

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वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने बिसरख पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि व्यस्त सड़कों पर सुबह के समय पुलिस की गश्त कम रहती है. वहीं, थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की ओर से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान में जुटी है.

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