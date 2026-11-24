किसी कंपनी को शून्य से खड़ा करना और फिर उसी कंपनी की कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, यह किसी भी फाउंडर के लिए बड़ा झटका हो सकता है. लेकिन टेक दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं, जहां कंपनी से बाहर होने के बाद फाउंडर फिर लौटे और दोबारा सबसे बड़ी कुर्सी संभाली. Nvidia के Jensen Huang की कहानी भी अब इसी लिस्ट में शामिल हो गई है.

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23 नवंबर को एनवीडिया ने ऐलान किया कि कंपनी के बोर्ड ने जेनसन हुआंग को फिर से प्रेसिडेंट और सीईओ बना दिया है. यह फैसला उनके इस्तीफे के महज 11 दिन बाद आया. 12 नवंबर को हुआंग ने पद छोड़ा था और उनकी जगह कंपनी की सीएफओ कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी गई थी. अब बोर्ड ने सर्वसम्मति से हुआंग की वापसी को मंजूरी दे दी है.

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लेकिन हुआंग अकेले ऐसे टेक फाउंडर नहीं हैं, जिनकी कहानी में कंपनी से विदाई और फिर वापसी का मोड़ आया. इससे पहले स्टीव जॉब्स, सैम ऑल्टमैन और जैक डोर्सी जैसे बड़े नाम भी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं. वहीं वर्डप्रेस से जुड़ी कंपनी ऑटोमैटिक के संस्थापक मैट मुलनवेग की वापसी तो महज 33 घंटे में हो गई थी. इन सभी कहानियों में एक बात समान है- कंपनी से अलग होने के बाद भी इन संस्थापकों का अपनी कंपनी से रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

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जेन्सेन हुआंग: 11 दिन में वापस मिली एनवीडिया की कमान

जेन्सेन हुआंग ने 1993 में क्रिस मलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत की थी. उस वक्त कंपनी का फोकस कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग चिप बनाने पर था. आज एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया की सबसे अहम कंपनियों में गिनी जाती है. इसके चिप दुनिया भर में एआई मॉडल तैयार करने और उन्हें चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं.

हुआंग का इस्तीफा कंपनी के लिए अचानक आया बड़ा झटका था. नवंबर में उनके निजी जीवन को लेकर कई रिपोर्ट सामने आईं. इनमें एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ उनके संबंधों और उस महिला के चीन की खुफिया एजेंसी से कथित संपर्कों को लेकर सवाल उठे.

हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार कर माफी मांगी थी. हालांकि, एलिस हुआंग पर जासूसी से जुड़े आरोपों की जांच जारी है और उन्हें साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता. हुआंग पर एनवीडिया के दो कर्मचारियों के साथ संबंधों के आरोप भी रिपोर्ट में आए.

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12 नवंबर को उन्होंने सीईओ पद छोड़ दिया. इसके बाद एनवीडिया के बोर्ड ने जांच शुरू की. कंपनी के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने पहले संकेत दिया था कि हुआंग की वापसी संभव नहीं है. लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति बदल गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग की वापसी का समर्थन किया.

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23 नवंबर को एनवीडिया ने घोषणा की कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से हुआंग को फिर सीईओ बना दिया है. कंपनी ने कहा कि अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद बोर्ड को भरोसा है कि उनकी वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है. हालांकि, कंपनी की स्वतंत्र जांच अभी खत्म नहीं हुई है.

सैम ऑल्टमैन: ChatGPT बनाने वाली कंपनी ने 5 दिन में बदला फैसला

Sam Altman की वापसी टेक दुनिया की सबसे चर्चित बोर्डरूम कहानियों में से एक है. नवंबर 2023 में OpenAI के बोर्ड ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया था. बोर्ड का कहना था कि ऑल्टमैन अपने संवाद में लगातार साफ जानकारी नहीं दे रहे थे, जिससे बोर्ड की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता प्रभावित हुई.

इस फैसले ने OpenAI के अंदर बड़ा संकट खड़ा कर दिया. कंपनी के सह-संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी बोर्ड के फैसले के बाद अपना पद छोड़ दिया. दूसरी ओर, कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने ऑल्टमैन की वापसी की मांग शुरू कर दी. 700 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक खुले पत्र पर साइन किए और कहा कि अगर बोर्ड ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे भी कंपनी छोड़ सकते हैं.

इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने ऑल्टमैन को अपनी नई एआई रिसर्च टीम का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया. लेकिन OpenAI के भीतर बढ़ते दबाव के बाद बोर्ड को पीछे हटना पड़ा. 21 नवंबर को ऑल्टमैन की वापसी पर सहमति बनी और 29 नवंबर को उन्होंने फिर से सीईओ की जिम्मेदारी संभाल ली.

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इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि किसी टेक कंपनी में सिर्फ बोर्ड का फैसला ही सब कुछ नहीं होता. कर्मचारियों का भरोसा, निवेशकों का दबाव और कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता भी नेतृत्व का फैसला बदल सकती है.

स्टीव जॉब्स: जिस कंपनी से बाहर हुए, उसी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में पहुंचाया

Steve Jobs की कहानी इस तरह की वापसी का सबसे मशहूर उदाहरण मानी जाती है. उन्होंने 1976 में स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर ऐपल की शुरुआत की थी. लेकिन कंपनी के शुरुआती दौर में ही उनके और तत्कालीन सीईओ जॉन स्कली के बीच कंपनी की स्ट्रैटिजी और काम करने के तरीके को लेकर मतभेद बढ़ गए.

1985 में ऐपल के बोर्ड ने स्कली का साथ दिया. जॉब्स से कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी छिन गई. इसके बाद उन्होंने ऐपल छोड़ दिया और नेक्स्ट नाम की नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की. वह पिक्सार से भी जुड़े.

करीब 11 साल बाद कहानी ने नया मोड़ लिया. 1996 में ऐपल ने नेक्स्ट को खरीदने का फैसला किया. इस सौदे के साथ जॉब्स की कंपनी में वापसी का रास्ता खुला. शुरुआत में वह सलाहकार के तौर पर लौटे, लेकिन जुलाई 1997 में तत्कालीन सीईओ गिल एमेलियो के जाने के बाद कंपनी की कमान उनके हाथ में आ गई. सितंबर 1997 में उन्हें अंतरिम सीईओ बनाया गया.

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इसके बाद ऐपल ने आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट पेश किए. इन प्रोडक्ट ने न सिर्फ ऐपल की पहचान बदली, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री पर असर डाला. जॉब्स की वापसी को आज भी किसी फाउंडर की सबसे बड़ी कॉरपोरेट वापसी में गिना जाता है.

जैक डोर्सी: ट्विटर से हटे, 7 साल बाद फिर बने सीईओ

जैक डोर्सी ने 2006 में ट्विटर की सह-स्थापना की थी और कंपनी के पहले सीईओ बने. लेकिन 2008 में कंपनी के बोर्ड ने उन्हें इस पद से हटा दिया. उस समय कंपनी के प्रबंधन और डोर्सी के काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे थे.

डोर्सी कंपनी के चेयरमैन बने रहे, लेकिन सीईओ की जिम्मेदारी इवान विलियम्स को दे दी गई. इसके बाद डोर्सी ने पेमेंट कंपनी स्क्वायर की शुरुआत की, जिसे अब ब्लॉक के नाम से जाना जाता है.

ट्विटर से अलग होने के करीब सात साल बाद उनकी वापसी हुई. जुलाई 2015 में डोर्सी को ट्विटर का अंतरिम सीईओ बनाया गया और बाद में उन्हें स्थायी तौर पर यह जिम्मेदारी दे दी गई. उन्होंने 2021 तक कंपनी का नेतृत्व किया. इसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया और पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने.

मैट मुलनवेग: 33 घंटे में पलट गया बोर्ड का फैसला

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मैट मुलनवेग की कहानी बाकी सभी से अलग है. वह ऑटोमैटिक के सह-संस्थापक हैं, जो वर्डप्रेस डॉट कॉम के पीछे की कंपनी है. सितंबर 2026 में कंपनी के बोर्ड ने उन्हें पेड लीव पर भेज दिया और सीएफओ मार्क डेविस को अंतरिम सीईओ बना दिया.

मुलनवेग ने इस फैसले को चुनौती दी. उनके पास कंपनी में वोटिंग अधिकारों का बड़ा हिस्सा था. उन्होंने कर्मचारियों को संदेश देकर कहा कि बोर्ड के कुछ सदस्य उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं. कंपनी में उनके मजबूत वोटिंग कंट्रोल ने इस पूरे विवाद में अहम भूमिका निभाई.

कुछ ही समय बाद मुलनवेग फिर से कंपनी के नियंत्रण में आ गए. ऑटोमैटिक ने 12 सितंबर को उनकी वापसी की पुष्टि की. कंपनी के मुताबिक, उनका नेतृत्व से बाहर रहना सिर्फ 33 घंटे और 20 मिनट तक चला. इसके बाद बोर्ड में भी बदलाव हुए और अंतरिम सीईओ मार्क डेविस कंपनी से अलग हो गए.

टेक कंपनियां अपने पुराने संस्थापकों को वापस क्यों बुलाती हैं?

इन पांचों कहानियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता. स्टीव जॉब्स की वापसी कंपनी के कारोबारी संकट और नेक्स्ट के अधिग्रहण से जुड़ी थी. सैम ऑल्टमैन के मामले में कर्मचारियों के विरोध और बोर्ड पर बढ़ते दबाव ने भूमिका निभाई. जैक डोर्सी की वापसी में समय लगा, जबकि मैट मुलनवेग के पास कंपनी के वोटिंग अधिकारों का मजबूत आधार था. हुआंग की वापसी में एनवीडिया की एआई चिप बाजार में अहम भूमिका, निवेशकों की चिंता और अमेरिकी राजनीति का दबाव भी चर्चा में रहा.

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टेक कंपनियों में फाउंडर सिर्फ एक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं होता. कई बार वही कंपनी का सबसे बड़ा चेहरा, उसकी तकनीकी सोच और निवेशकों के भरोसे का सेंटर बन जाता है. ऐसे में बोर्ड के लिए उसे हटाना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बिना कंपनी का फ्यूचर तय करना मुश्किल हो सकता है.

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. किसी फाउंडर की लोकप्रियता या कंपनी के लिए उसकी अहमियत का मतलब यह नहीं कि उसे हर फैसले से छूट मिलनी चाहिए. कंपनी के बोर्ड का काम सिर्फ शेयर की कीमत बचाना नहीं, बल्कि नियमों, जवाबदेही और लंबे समय के हितों को भी देखना है.

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