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ऐप से खाना मंगाने की आदत नहीं छूट रही? एक ऐसा ऐप जो फ्री में करता है ये काम

खाना ऑर्डर करने जैसा दिखता है पूरा खेल, लेकिन इस ऐप की असली कहानी कुछ और है. साउथ कोरिया का ये वायरल ऐप आखिर क्या करता है और लोग इसे देखकर क्यों हो रहे हैं हैरान?

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रात में भूख लग जाती है और कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आप ऑनलाइन फूड ऐप्स से खाना ऑर्डर करके खाते हैं. लेकिन ज्यादा बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं. इससे बचने के लिए साउथ कोरिया का एक वायरल ऐप इन दिनों काफी चर्चा में है.

इस ऐप की खास बात ये है कि इसमें यूजर्स ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन असल में यहां से कोई खाना डिलीवर नहीं होता. यही वजह है कि ये ऐप सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए इस ऐप के बारे में

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साउथ कोरिया के वायरल ऐप का नाम FoodNeverComes है. यह ऐप असल में एक तरह का सिमुलेशन ऐप है. यानी इसमें आपको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आप किसी फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर कर रहे हैं. यूजर्स इसमें रेस्टोरेंट और खाने से जुड़ी चीजों को देख सकते हैं और ऑर्डर करने की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.

लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पर कोई डिलीवरी बॉय खाना लेकर नहीं आता. इसका मकसद सिर्फ एक फेक या वर्चुअल ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस देना है.

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ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का करता है ढोंग

आमतौर पर जब हम किसी फूड डिलीवरी ऐप को खोलते हैं तो रेस्टोरेंट चुनते हैं, खाना सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं. इस ऐप में भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस दिया जाता है.

यूजर को लगता है कि वह सच में खाना ऑर्डर कर रहा है. लेकिन पूरा प्रोसेस सिर्फ ऐप के अंदर होता है. यानी यहां खाना खरीदने या डिलीवरी का कोई असली सिस्टम नहीं है.

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सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?

इस ऐप का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. यही वजह है कि लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों को इसका आइडिया मजेदार लग रहा है, तो कुछ यूजर्स इसे अजीब भी बता रहे हैं.

आजकल ऐसे कई ऐप और डिजिटल एक्सपीरियंस सामने आ रहे हैं, जो असली दुनिया के कामों को वर्चुअल तरीके से दिखाते हैं. ये ऐप भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है.

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किस काम आ सकता है?

पहली नजर में ये ऐप सिर्फ टाइम पास जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसे सिमुलेशन ऐप्स का इस्तेमाल किसी प्रोसेस को समझाने या यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है.

हालांकि, इसे इस्तेमाल करते समय ये समझना जरूरी है कि ऐप पर किया गया ऑर्डर असली फूड ऑर्डर नहीं है. यानी अगर आपको सच में खाना मंगाना है तो इसके लिए आपको किसी असली फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा. फिलहाल इस ऐप का अनोखा कॉन्सेप्ट ही इसे चर्चा में ला रहा है. अब देखना होगा कि आगे चलकर ऐसे वर्चुअल ऐप्स का ट्रेंड कितना बढ़ता है.
 

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