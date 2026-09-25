डिफेंडर जैसा लुक... लॉन्च हुई नई Jetour T2, जल्द होने वाली है भारत में एंट्री

भारतीय बाजार में जेएसडब्लू (JSW) अपनी पहली कार कॉम्बैट (Combat) लॉन्च करने वाली है. पहले चर्चा थी कि कंपनी इस कार को दिवाली से पहले लॉन्च करेगी, लेकिन अब चर्चा है कि कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. जेएसडब्लू ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

और पढ़ें

इस बीच जेटूर टी (Jetour T2) का फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है. यहां हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत में आने वाली कॉम्बैट असल में जेटूर टी2 पर ही बेस्ड है. इस एसयूवी का फेसलिफ्ट चीन में लॉन्च हुआ है. आइए जानते हैं इस एसयूवी के फेसलिफ्ट में क्या कुछ खास मिलेगा.

फेसलिफ्ट में क्या है नया?

मौजूदा मॉडल की तुलान में एसयूवी का फेसलिफ्ट रिफाइन्ड डिजाइन अप्रोच के साथ आता है. इसमें सर्कुलर हेडलाइट्स जोड़ी गई हैं, जो मौजूदा मॉडल के स्कॉयर यूनिट्स को रिप्सेल करती हैं. ग्रिल पर JETOUR की बड़ी-बड़ी बैजिंग दिख रही है. ग्रिल में पूरी चौड़ाई तक एलईडी स्ट्रिप लगी है, जो हेडलैम्प्स से कनेक्ट होती है.

कार की साइड प्रोफाइल पहले की तरह ही है. इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं. जैसे कंपनी ने बॉडी कलर्ड व्हील आर्च जोड़ा है. वहीं रियर की बात करें, तो जेटूर टी2 फेसलिफ्ट में 3डी स्टाइलिंग फोर पॉइंट टेललाइट्स मिलती हैं. एसयूवी के अपडेट में नया रियर स्पॉयलर जुड़ा है.

Advertisement

कार की साइड प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. (Photo: Jetour)

यह भी पढ़ें: 240KM की रफ्तार... प्रो ऑफरोडिंग वालों के लिए लॉन्च हुई SUV, इतनी है कीमत

जेटूर टी2 फेसलिफ्ट में ज्यादा क्लियर इंटीरियर दिया गया है. डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हुए कंपनी ने इसमें डुअल वर्टिकल एसी वेंट्स दोनों साइड में दिए हैं. इसमें डुअल स्मार्टफोन होल्डर सेंटर कंसोल पर दिए गए हैं जो ची (Qi) वायरलेस चार्जिंग के साथ आते हैं. इसमें 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

कार में 23 स्पीकर्स वाला सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है. जेटूर टी2 फेसलिफ्ट में 10-वे पावर-एडजस्टेबल कंफर्ट सीट्स मिलती हैं. इसमें 8 पॉइंट मसाज फंक्शन मिलता है. स्टीयरिंग व्हील भी नया है.

इंजन और पावर

एसयूवी का बेस वेरिएंट पहले वाले ही 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 184 पीएस की स्पीड और 290 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है. इसके अलावा कार में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 254 पीएस की पावर और 390 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

यह भी पढ़ें: स्कॉर्पियो की टक्कर में आ रही नई 7-सीटर, टेस्टिंग में नजर आई खास SUV

Advertisement

नई Jetour T2 i-DM PHEV में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 156 पीएस की पावर और 220 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 26.61kWh LFP बैटरी मिलती है. प्योर इलेक्ट्रिक अवतार में ये कार 108KM की रेंज ऑफर करती है. वहीं 45.12kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 173 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है. भारत में जेटूर टी2 पर बेस्ड जेएसडब्लू कॉम्बैट 30 से 50 लाख रुपये के बजट में आने वाली है.

---- समाप्त ----