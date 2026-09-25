Small Bathroom Storage Tips: छोटे से बाथरूम में नहीं बचती पैर रखने की भी जगह? आजमाएं जापानियों की ये 5 ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा स्पेस

Small Bathroom Storage Tips: भारतीय घरों में बाथरूम अक्सर घर की बाकी जगहों के मुकाबले छोटा होता है. ऊपर से बाल्टी-मग, साबुन, शैंपू, कपड़े और सफाई का सामान इसे और भी भरा-भरा बना देते हैं. जगह कम होने की वजह से बाथरूम छोटा ही नहीं, बल्कि अस्त-व्यस्त भी नजर आने लगता है. बाथरूम में घुसते ही बिल्कुल जगह नहीं दिखाई देती है. अगर आप भी अपने छोटे बाथरूम को बिना ज्यादा पैसा खर्च किए साफ-सुथरा, खुला और थोड़ा लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो जापानी मिनिमलिज्म से कुछ आसान आइडिया ले सकते हैं.

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तो वहीं जापानी डिजाइन में कम सामान, साफ जगह और इस्तेमाल में आसान चीजों पर जोर दिया जाता है. अगर आपका बाथरूम भी भरा-भरा दिखाई देता है, तो आप अपने बाथरूम में इन 5 ट्रिक्स को अपना सकते हैं. इससे एक तो आपका बाथरूम साफ और व्यवस्थित-बड़ा दिखेगा.

फर्श की बजाय दीवार पर समान रखें

छोटे बाथरूम में फर्श जितना खाली रहेगा, जगह उतनी ही बड़ी नजर आएगी. इसलिए शैंपू, साबुन, फेसवॉश और दूसरी छोटी चीजों को फर्श पर रखने की बजाय वॉल-माउंटेड शेल्फ या छोटे रैक में रखें. अगर जगह और बजट इजाजत दे तो दीवार पर लगने वाला कॉम्पैक्ट वॉशबेसिन भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे नीचे की जगह खाली रहती है और सफाई करना भी आसान होता है.

शावर एरिया को सामान का स्टोर रूम न बनाएं

बाथरूम के शावर वाले हिस्से में जितना ज्यादा सामान होगा, वह उतना ही छोटा और गंदा दिखाई देगा. रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को ही वहां रखें. बाल्टी और मग को भी एक जगह व्यवस्थित करके रखें. शैंपू और साबुन की कई खुली बोतलों की जगह एक छोटे रैक या ऑर्गनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाथरूम देखने में ज्यादा साफ लगेगा.

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नल और शावर में पानी बचाने वाले ऑप्शन चुनें

मिनिमल बाथरूम का मतलब सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं है, बल्कि चीजों का समझदारी से इस्तेमाल करना भी है. पानी की बर्बादी कम करने के लिए एरेटर वाले नल और वॉटर-एफिशिएंट शावर हेड लगाए जा सकते हैं. इससे डेली रूटीन के इस्तेमाल में पानी की खपत को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. यानी बाथरूम का लुक सुधारने के साथ पानी का भी ध्यान रखा जा सकता है.

ऐसी चीजें चुनें जिनकी सफाई आसान हो

बाथरूम को साफ रखने के लिए बहुत ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती. ऐसे नल, फिटिंग और टाइल्स चुनें जिनकी सतह ज्यादा पेचीदा न हो और जिन पर गंदगी साफ करना आसान हो. साबुन, शैंपू और दूसरी चीजों को खुले में फैलाकर रखने के बजाय एक छोटे कैबिनेट या ऑर्गनाइजर में रखें. इससे बाथरूम की सतह खाली रहेगी और रोज की सफाई भी जल्दी हो जाएगी.

हल्के कलर और अच्छी रोशनी का रखें ध्यान

सिर्फ समान रखने से ही बाथरूम बड़ा और साफ नहीं दिखता है, बल्कि छोटे बाथरूम में कलर्स काफी फर्क डालते हैं. सफेद, ऑफ-व्हाइट, क्रीम या हल्के ग्रे जैसे रंग जगह को ज्यादा खुला दिखा सकते हैं. बहुत ज्यादा अलग-अलग रंग और डिजाइन इस्तेमाल करने से बाथरूम भरा-भरा लगता है.

अगर आपके बाथरूम में नेचुरल लाइट आती है तो उसे ब्लॉक न करें. इसके अलावा सफेद रोशनी वाली लाइट लगाएं. हल्के रंग और अच्छी रोशनी मिलकर छोटे बाथरूम को ज्यादा साफ, खुला और रिलैक्सिंग लुक दे सकते हैं.

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कम सामान, ज्यादा खुली जगह

छोटे बाथरूम को खूबसूरत बनाने के लिए हर चीज बदलने या महंगा रेनोवेशन कराने की जरूरत नहीं है. कई बार सिर्फ गैरजरूरी सामान हटाकर, चीजों को व्यवस्थित करके और दीवार की जगह का सही इस्तेमाल करके पूरा लुक बदल जाता है.

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