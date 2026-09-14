AI की होड़ में ट्रंप का बड़ा फैसला, सैम ऑल्टमैन ने क्यों दी चेतावनी?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अमेरिका में बहस एक बार फिर तेज हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI के विकास को धीमा करने की बात को खारिज किया है. उनका कहना है कि AI की ग्लोबल रेस में अमेरिका को आगे रहना जरूरी है. इसी बीच OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने AI की सेफ्टी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.

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ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि AI कंपनियों को सेफ्टी के लिए सिर्फ सरकार के नए कानूनों का इंतजार नहीं करना चाहिए. कंपनियां अपने स्तर पर भी जरूरी सुरक्षा कदम उठा सकती हैं.

क्या बोले सैम ऑल्टमैन?

ऑल्टमैन का कहना है कि AI कंपनियों के बीच बढती कॉम्पिटिशन लापरवाही का कारण नहीं बननी चाहिए. AI मॉडल लगातार ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा की जांच भी जरूरी है. उन्होंने ऐसे नियमों का समर्थन किया है, जिनसे ज्यादा ताकतवर AI मॉडल बनाने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा के यूनिफार्म स्टैंडर्ड्स तय किए जा सकें.

The world deserves confidence that American companies developing increasingly capable AI will act responsibly, especially as the trajectory of progress has steepened. Every frontier lab must deliver on this, and there is no reason any of us should come to work if we cannot.



We… — Sam Altman (@sama) September 14, 2026

AI के विकास के साथ सेफ्टी की जांच भी जरूरी

ऑल्टमैन ने AI मॉडल की इंडिपेंडेंट जांच का समर्थन किया है. उनका मानना है कि बाहरी एक्सपर्ट की मदद से AI सिस्टम की कैपेसिटी और प्रेडिक्टेबल खतरा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है.

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यह बात Anthropic के CEO डारियो अमोडेई की सोच से भी मिलती है. अमोडेई ने कहा है कि AI कंपनियों को सुरक्षा के मामले में मिलकर काम करना चाहिए और AI सिस्टम की जांच किसी स्वतंत्र संस्था से भी करानी चाहिए.

ट्रंप ने क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप AI के विकास को धीमा करने के पक्ष में नहीं हैं. उनका मानना है कि AI की रेस में अमेरिका को दूसरे देशों से आगे रहना चाहिए.

ट्रंप चाहते हैं कि AI की रेस में अमेरिका सबसे आगे रहे. वहीं, ऑल्टमैन का कहना है कि AI को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है.

AI की रेस में बढ़ता दबाव

AI कंपनियों के बीच मुकाबला लगातार तेज हो रहा है. हर कंपनी ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली AI मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल भी बढ़ रहे हैं.

ऑल्टमैन की बात का सीधा मतलब यही है कि AI को आगे बढ़ने से रोकना समाधान नहीं है, लेकिन सिर्फ रेस जीतने के लिए सुरक्षा को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा.

क्यों अहम है यह बहस?

AI अब सिर्फ चैटबॉट या कंटेंट बनाने वाली तकनीक नहीं रह गई है. इसका इस्तेमाल कोडिंग, रिसर्च, बिजनेस और कई दूसरे सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में AI जितना ताकतवर होगा, उससे जुड़े रिस्क्स को समझना और उनकी जांच करना उतना ही जरूरी होगा. आने वाले समय में अमेरिका की AI नीति और बड़ी टेक कंपनियों के फैसले इस बहस को और आगे बढ़ा सकते हैं.



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