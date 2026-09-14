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दुबई में बैठे यूपी के यूट्यूबर ने उन्नाव में दी बर्थडे पार्टी, बोला- मेरा नाम लेना और फ्री खाना... लग गई लंबी लाइन

उन्नाव के नवाबगंज में अचानक रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं. वजह था दुबई में मौजूद यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी का वायरल बर्थडे वीडियो. 26वें जन्मदिन पर अनुराग ने नवाबगंज और उन्नाव के कई दुकानों-रेस्टोरेंट में अपना नाम बताकर मुफ्त खाना खाने की घोषणा की. वीडियो वायरल होते ही बच्चों, युवाओं और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

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दुबई में रह रहे उन्नाव में यूट्यूबर अनुराग ने अपनी बर्थडे पार्टी दी (Photo: ITG)
दुबई में रह रहे उन्नाव में यूट्यूबर अनुराग ने अपनी बर्थडे पार्टी दी (Photo: ITG)

जन्मदिन की पार्टी आमतौर पर दोस्तों और परिवार के बीच मनाई जाती है. केक कटता है, खाना खिलाया जाता है और फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट होती हैं. लेकिन उन्नाव के एक चर्चित यूट्यूबर ने अपने 26वें जन्मदिन पर पार्टी का अंदाज ही बदल दिया. वह खुद दुबई में था, लेकिन उसकी बर्थडे पार्टी उन्नाव में चल रही थी.

यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर करीब एक मिनट का वीडियो जारी कर नवाबगंज के कई दुकानदारों और रेस्टोरेंट के नाम गिनाए. उसने कहा कि इन जगहों पर उसका नाम लेकर खाने वाले लोगों से पैसे नहीं लिए जाएंगे. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही नवाबगंज के रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी. बच्चों से लेकर युवाओं तक कई लोग मुफ्त खाना खाने के लिए कतार में खड़े नजर आए. देखते ही देखते जन्मदिन की एक सोशल मीडिया घोषणा स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई.

मेरा नाम लेना और फ्री में खाना

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रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे जारी किए गए वीडियो में अनुराग द्विवेदी ने अपने जन्मदिन का जिक्र करते हुए अलग-अलग खाने की दुकानों पर फ्री भोजन की घोषणा की. वीडियो में उसने कहा कि नवाबगंज ही नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कहीं से भी लोग अगर लखनऊ-कानपुर हाईवे से गुजर रहे हैं तो उसकी बर्थडे पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं. इसके बाद उसने नवाबगंज और उन्नाव की कई दुकानों के नाम गिनाए. उसने बताया कि अनंत भोग में मसाला डोसा, नवाबगंज में पुलिस चौकी के पास द्वारिका का भटूरा, तिवारी के समोसे और दुर्गा मंदिर रोड के पास सुभाष की टिक्की खाने वाले लोग उसका नाम लेकर मुफ्त में खा सकते हैं. इसी तरह उन्नाव के एक पिज्जा आउटलेट के स्पाइसी फ्लेवर को भी बर्थडे पार्टी में शामिल करने की बात कही. वीडियो के आखिर में उसने अपने 26वें जन्मदिन को लेकर खुशी जाहिर की और इसे अपनी तरफ से लोगों के लिए बर्थडे पार्टी बताया.

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वीडियो वायरल होते ही बदल गया नवाबगंज का नजारा

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही समय बाद इसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा. नवाबगंज के जिन रेस्टोरेंट और दुकानों के नाम वीडियो में लिए गए थे, वहां लोगों की भीड़ पहुंचने लगी. किसी को वीडियो देखकर जानकारी मिली तो किसी ने दोस्तों के जरिए इसके बारे में सुना. इसके बाद लोग दुकान के बाहर पहुंचते गए. वायरल वीडियो में बच्चों, युवाओं और बड़ों की लंबी कतार दिखाई दे रही है. हर किसी की दिलचस्पी इस बात में थी कि आखिर यूट्यूबर के जन्मदिन पर मुफ्त में क्या-क्या मिल रहा है. जन्मदिन की पार्टी का यह तरीका सोशल मीडिया के दौर में लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है.

दुबई में जन्मदिन, पार्टी उन्नाव में

अनुराग द्विवेदी इस समय दुबई में है. उसने वहीं से अपने जन्मदिन का वीडियो जारी किया और उन्नाव के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया. यानी जश्न का स्थान दुबई रहा, लेकिन पार्टी का स्वाद नवाबगंज और उन्नाव के लोगों को मिला. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद स्थानीय लोगों के बीच अनुराग की बर्थडे पार्टी चर्चा का विषय बन गई. 

 नवाबगंज से है अनुराग का कनेक्शन

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26 वर्षीय अनुराग द्विवेदी मूल रूप से उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र से जुड़ा बताया जाता है. कभी स्थानीय स्तर पर सामान्य जीवन जीने वाला यह युवक अब सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका है. क्रिकेट से जुड़े कंटेंट और ब्रॉडकास्टिंग से पहचान बनाने के बाद अनुराग की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता लगातार बढ़ी. उसके यूट्यूब चैनल पर 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बताए जाते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर भी उसके लाखों फॉलोअर् हैं. यही सोशल मीडिया पहुंच इस बर्थडे वीडियो में भी दिखाई दी. एक पोस्ट स्थानीय बाजार तक पहुंची और कुछ ही समय में दुकानों के बाहर लोगों की कतार नजर आने लगी. अनुराग द्विवेदी की पहचान क्रिकेट कंटेंट से जुड़े यूट्यूबर के तौर पर बनी. आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े कंटेंट ने उसे सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में दर्शक दिए. धीरे-धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और सोशल मीडिया से बाहर भी वह सुर्खियों में आने लगा. उन्नाव के नवाबगंज से निकलकर दुबई तक पहुंची उसकी जिंदगी और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली लाइफस्टाइल भी अक्सर चर्चा में रहती है. महंगी गाड़ियों और विदेश में होने वाले कार्यक्रमों की वजह से भी वह पहले सुर्खियों में रहा है.

दुबई क्रूज पर शादी के बाद आया था चर्चा में

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अनुराग द्विवेदी की निजी जिंदगी भी पिछले कुछ समय में चर्चा में रही है. दिसंबर 2025 में उसने दुबई में क्रूज पर शादी की थी. इस शादी में भारत से रिश्तेदारों और परिचितों के शामिल होने की बात सामने आई थी. शादी के भव्य आयोजन और दुबई में किए गए इंतजामों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अनुराग एक बार फिर चर्चा में आया था. इसी दौरान उसकी संपत्ति और महंगी गाड़ियों को लेकर भी सवाल उठे थे.

ईडी की कार्रवाई का भी रह चुका है जिक्र

अनुराग द्विवेदी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई भी सामने आ चुकी है. सितंबर 2025 में ईडी की टीम ने उन्नाव स्थित उसके घर समेत कुछ ठिकानों पर तलाशी ली थी. रिपोर्टों के मुताबिक जांच के दौरान संपत्तियों और महंगी गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की गई थी. उसकी कुछ लग्जरी गाड़ियों को लेकर भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी. हालांकि इन मामलों में लगाए गए आरोपों और जांच के अंतिम निष्कर्ष को अलग-अलग रखना जरूरी है. ईडी की जांच से जुड़ी प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती है और किसी जांच या आरोप को अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता.

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