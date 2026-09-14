Shani Nakshatra Gochar 2026: अक्टूबर में शनि अपने ही नक्षत्र में करेंगे प्रवेश, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता, न्यायप्रिय और मंद गति से चलने वाला अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना गया है. शनि देव जब भी अपनी चाल बदलते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो उसका सीधा असर हर व्यक्ति के जीवन और आजीविका पर पड़ता है. इस बार शनि देव अपने स्वयं के स्वामित्व वाले और गुरु (बृहस्पति) के प्रभाव से युक्त उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचार कर रहे हैं.
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को ज्ञान, धैर्य, आध्यात्मिक उन्नति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. जब कर्म के कारक शनि अपने ही नक्षत्र में विराजमान होते हैं, तो वे जातकों को उनकी कड़ी मेहनत का भरपूर और स्थायी परिणाम प्रदान करते हैं. शनि के इस शुभ नक्षत्र गोचर से विशेष रूप से 4 राशियों की सोई हुई किस्मत जागने वाली है.
वृषभ राशि: करियर में ऊंचाइयां और अप्रत्याशित धन लाभ
प्रभाव: वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आया है. शनि देव आपके आय और लाभ भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं.
फायदा: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. यदि आप लंबे समय से वेतन वृद्धि या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी बात बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए सौदों से भारी आर्थिक मुनाफा होगा. शेयर बाजार या पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग हैं.
तुला राशि: नौकरी में तरक्की और भौतिक सुख-सुविधाएं
प्रभाव: तुला राशि शनि देव की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए शनि का अपने ही नक्षत्र में होना आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाएगा.
फायदा: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रॉपर्टी, मकान या नया वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. परिवार में चल रहे लंबे विवाद खत्म होंगे और संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
मकर राशि: आर्थिक संकट दूर और पराक्रम में वृद्धि
प्रभाव: मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में उनका गोचर आपके संचित धन और वाणी के भाव को बल देगा.
फायदा: आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और आपकी वाणी के प्रभाव से आपके अटके काम पूरे होने लगेंगे. बिजनेस में नए साझेदार जुड़ सकते हैं.
कुंभ राशि: मान-सम्मान में वृद्धि और 'सोने पर सुहागा' समय
प्रभाव: कुंभ राशि भी शनि देव के स्वामित्व वाली राशि है. आपके लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर सर्वांगीण विकास का समय लेकर आया है.
फायदा: आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आएगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े व्यापार में लगे लोगों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा. स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर होंगी.
शनि देव के शुभ प्रभाव बढ़ाने के अचूक उपाय
- शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान कर दें.
- शनि देव के अशुभ प्रभाव से बचने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
- शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं.