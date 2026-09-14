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मुंबई में 20 से ज्यादा बिल्लियों की हत्या का आरोपी शिवा जमानत पर रिहा, पशु प्रेमियों में नाराजगी

मुंबई के चेंबूर में 20 से ज्यादा बिल्लियों की हत्या के शक में गिरफ्तार शिवा को अदालत से जमानत मिल गई है. आरोपी की रिहाई पर PETA इंडिया और पशु प्रेमियों ने नाराजगी जताई है. पढ़ें पूरी कहानी.

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शिवा को जमानत मिलने से पशु प्रेमी नाराज हैं (फोटो-ITG)
शिवा को जमानत मिलने से पशु प्रेमी नाराज हैं (फोटो-ITG)

मुंबई के चेंबूर इलाके में कई बिल्लियों की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिवा को अदालत से जमानत मिल गई है. आरोपी की रिहाई के बाद पशु प्रेमियों और एक्टिविस्ट में नाराजगी है. उन्हें आशंका है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी दोबारा बेजुबान जानवरों को निशाना बना सकता है. पशु अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन PETA इंडिया ने भी इस मामले में नाराजगी जताई है. संगठन ने आरोपी की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही है.

मामला मुंबई के चेंबूर स्थित पांजरापोल और आसपास के इलाकों का है. यहां पिछले कुछ समय से कई बिल्लियों और उनके बच्चों के मृत मिलने की घटनाएं सामने आ रही थीं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ बिल्लियों के शव बुरी हालत में मिले थे. शुरुआती जानकारी में पांजरापोल इलाके में छह बिल्लियों और एक बिल्ली के बच्चे के मृत मिलने की बात सामने आई थी. इन घटनाओं के बाद स्थानीय पशु प्रेमियों में आक्रोश फैल गया था.

इलाके में बिल्लियों की लगातार हो रही मौतों को देखते हुए स्थानीय लोगों को शक हुआ कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहा है. इस मामले में एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने कामावाड़ी, पांजरापोल और शनि मंदिर इलाके के CCTV फुटेज खंगाले. दो चश्मदीदों के बयान भी जांच में अहम बताए गए.

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जांच के दौरान आरसीएफ पुलिस ने शिवा नाम के एक 40 वर्षीय बेघर व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज और चश्मदीदों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली. गिरफ्तारी शुक्रवार रात की गई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस को शक है कि अगस्त से अब तक पांजरापोल और आसपास के इलाकों में 20 से ज्यादा बिल्लियों और उनके बच्चों की मौत के पीछे आरोपी का हाथ हो सकता है. हालांकि, पुलिस की जांच अभी जारी है और सभी घटनाओं में आरोपी की भूमिका की पुष्टि होना बाकी है. पूछताछ के दौरान शिवा ने कथित तौर पर छह से ज्यादा बिल्लियों को मारने की बात कबूल की. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, उसने पुलिस को उन जगहों के बारे में भी बताया जहां उसने बिल्लियों के शव दफनाए थे.

पूछताछ में क्या बोला आरोपी?

शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि शुक्रवार रात आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें राहत मिली थी. लेकिन अगले दिन शनिवार दोपहर तक शिवा को अदालत से जमानत मिल गई. रुबीना के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर पूछताछ में कहा था कि बिल्लियां उसे परेशान करती थीं, इसलिए उसने उन्हें मार दिया.

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रुबीना ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पशु प्रेमियों को उम्मीद थी कि अब बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं रुकेंगी. लेकिन जमानत मिलने के बाद उनकी चिंता फिर बढ़ गई है. उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी दोबारा जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है. रुबीना के मुताबिक, अब यह भी चिंता है कि यदि आरोपी फिर किसी घटना में शामिल होता है तो उसे दोबारा कैसे पकड़ा जाएगा.

PETA इंडिया की मांग

आरोपी को जमानत मिलने पर पशु अधिकार संगठन PETA इंडिया ने निराशा जताई है. संगठन ने कहा है कि वह आरोपी की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करेगा. PETA इंडिया ने पहले भी इस मामले में आरोपी की पहचान करने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

PETA इंडिया ने मुंबई पुलिस के डीसीपी समीर शेख से यह भी आग्रह किया है कि आरोपी के पास से कथित तौर पर गांजा मिलने के मामले में NDPS एक्ट की संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएं. हालांकि, गांजा मिलने और इस संबंध में किसी अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है. फिलहाल आरोपी को जमानत मिलने के बाद पशु प्रेमी पुलिस की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

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स्थानीय पशु प्रेमियों के मुताबिक, कुछ ही दिनों के भीतर इलाके में कई लावारिस बिल्लियों के मृत मिलने से उनकी चिंता बढ़ गई थी. शिकायतकर्ता महिला को शक हुआ कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिल्लियों को निशाना बना रहा है. इसके बाद उन्होंने PETA इंडिया और दूसरे पशु प्रेमियों से संपर्क किया. उनकी सलाह पर मृत मिली बिल्ली और उसके बच्चे के शव को जांच और पोस्टमार्टम के लिए परेल स्थित पशु अस्पताल भेजा गया.

महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस अब घटनास्थल से जुड़े सबूत, पंचनामा और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्लियों की मौत के पीछे क्या वजह थी और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है.

पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की चुनौती है कि चेंबूर के पांजरापोल और आसपास के इलाकों में बिल्लियों की मौत की अलग-अलग घटनाओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं. जांच में CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्यों की अहम भूमिका होगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने पूछताछ में जिन घटनाओं की बात कही, उनका अन्य मृत बिल्लियों से कोई संबंध है या नहीं.

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फिलहाल शिवा को अदालत से जमानत मिल चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. पशु प्रेमियों की मांग है कि बेजुबान जानवरों के साथ कथित क्रूरता के मामले में सख्त कार्रवाई की जाए. जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा कि कितनी बिल्लियों की मौत के लिए आरोपी जिम्मेदार था और इन घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या थी.

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