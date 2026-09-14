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इमरान खान की Ex वाइफ जेमिमा ने रचाई दूसरी शादी, 62 साल के अरबपति फाइनेंसर को बनाया हमसफर

जेमिमा गोल्डस्मिथ की निजी जिंदगी में यह नया अध्याय ऐसे समय शुरू हुआ है, जब वह एक तरफ अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रही हैं. और दूसरी तरफ अपने एक्स हसबैंड इमरान खान की रिहाई के लिए सार्वजनिक तौर पर अपनी आवाज भी उठाती रही हैं.

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जेल में बंद इमरान खान, पूर्व पत्नी जेमिमा ने की दूसरी शादी. (Photo: AFP)
जेल में बंद इमरान खान, पूर्व पत्नी जेमिमा ने की दूसरी शादी. (Photo: AFP)

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने दूसरी शादी कर ली है. 52 वर्षीय फिल्म प्रोड्यूसर जेमिमा ने आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंसर कैमरन ओ'रेली के साथ शादी की. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और करीब एक साल से रिश्ते में थे.

जेमिमा और कैमरन ओ'रेली की मुलाकात फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री से जुड़े काम के दौरान हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पहले दोस्त बने और बाद में उनका रिश्ता आगे बढ़ा. कैमरन बेहद निजी जिंदगी पसंद करने वाले व्यक्ति हैं और जेमिमा भी उनके निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने की कोशिश करती रही हैं.

62 साल के कैमरन दिवंगत मीडिया कारोबारी और पूर्व इंटरनेशनल रग्बी खिलाड़ी सर एंथनी ओ'रेली के बेटे हैं. ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने पिता के मीडिया कारोबार में करीब एक दशक काम किया. बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एपीएन न्यूज एंड मीडिया में भी जिम्मेदारी संभाली.
यह भी पढ़ें: 'मुझे उनकी याद आती है, वो मेरे ...', इमरान खान को याद कर अकरम हुए दुखी, दिया भावुक बयान

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कैमरन ओ'रेली ने 2003 में बेयार्ड कैपिटल नाम की प्राइवेट इक्विटी फर्म शुरू की. उन्होंने इसके जरिए स्विट्जरलैंड की मीटरिंग कंपनी लैंडिस+जीवाईआर का अधिग्रहण किया. कंपनी के CEO के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2011 में इसे Toshiba को करीब 2.3 अरब डॉलर में बेच दिया. जेमिमा और कैमरन की शादी में उनके परिवार के कई करीबी सदस्य भी शामिल रहे. कैमरन के चार बच्चे हैं, जबकि जेमिमा के इमरान खान से दो बेटे सुलेमान और कासिम हैं.

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जेमिमा के भाई बेन गोल्डस्मिथ ने शादी की पुष्टि की है. बेन की पत्नी जेमिमा जोन्स ने भी सोशल मीडिया पर इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'कितनी खुशी का दिन है.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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9 साल बाद टूट गई थी शादी
जेमिमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान ने 1995 में शादी की थी. दोनों की शादी करीब नौ साल चली और 2004 में उन्होंने अलग होने का फैसला किया. तलाक 2005 में आधिकारिक रूप से हुआ. दोनों के दो बेटे हैं, जो अब अपने पिता के मामले में भी सार्वजनिक रूप से आवाज उठाते रहे हैं. इमरान से अलग होने के बाद जेमिमा का नाम ब्रिटिश मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियों के साथ जुड़ा. हालांकि, कैमरन ओ'रेली के साथ उनका रिश्ता सार्वजनिक होने से पहले दोनों ने इसे काफी हद तक निजी रखा.

जेमिमा गोल्डस्मिथ की दूसरी शादी ऐसे वक्त हुई है जब पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं. 2023 में भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजे गए इमरान इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं और मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं. हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई गई है. उनके वकीलों ने जेल में उनकी बिगड़ती हालत का मुद्दा उठाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी खून का थक्का बनने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है.

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इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ लगातार उनकी रिहाई की मांग करती रही हैं. उनके दोनों बेटे सुलेमान और कासिम भी इस मामले को ब्रिटेन में उठाते रहे हैं. दोनों ने ब्रिटिश सरकार से अपने पिता के मामले में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है.

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