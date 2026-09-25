Home Cleaning Hacks: अलमारी-सोफे के नीचे जम गई धूल? बिना खिसकाए ऐसे करें सफाई, कोने-कोने से निकल जाएगी गंदगी!

Home Cleaning Hacks: त्योहार के सीजन में घर की सफाई करना सबसे जरूरी हो जाता है और सबसे मुश्किल काम भी यही होता है.वैसे तो घर की रोज ही क्लीनिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद बेड और सोफे के नीचे छिपी गंदगी बच ही जाती है. सोफे और बेड को खिसकाने के आलस की वजह से अक्सर लोग सिर्फ बाहर-बाहर से साफ-सफाई कर देते है.

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इस वजह से सोफा, पलंग और अलमारी के नीचे और पीछे की साइड काफी कचरा जमा हो जाता है. अगर आप भी हैवी सामान को खिसकाने की वजह से अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सही और असरदार तरीकों की मदद से आप बिना भारी सामान को शिफ्ट किए बिना भी घर के कोने-कोने की सफाई कर सकते हैं.

आइए आपको घर की सफाई करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे और इनकी मदद से बिना बेड-सोफा खिसकाए बिना कोना-कोना साफ कर पाएंगे.

लंबे हैंडल वाले झाड़ू का करें इस्तेमाल

बेड, सोफा या अलमारी के नीचे सफाई करने के लिए लंबे हैंडल वाली झाड़ू सबसे काम की चीज है. इसे फर्नीचर के नीचे आसानी से ले जाकर धूल, बाल और छोटे-मोटे कचरे को बाहर खींच सकते हैं. अगर जगह बहुत कम है तो झाड़ू को थोड़ा तिरछा करके इस्तेमाल करें. इससे आपको भारी सामान को बार-बार खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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पुराने कपड़े से बनाएं डस्टिंग स्टिक

बेड और सोफे के नीचे की सफाई करने के लिए घर में पड़े पुराने मोजे या सूती कपड़े से कर सकते हैं. इसके लिए एक लंबे डंडे या झाड़ू की स्टिक के आगे कपड़ा अच्छी तरह बांध दें. अब इसे फर्नीचर के नीचे ले जाकर धीरे-धीरे चलाएं. कपड़ा धूल और जाले को अपनी तरफ खींच लेगा. इस तरीके से उन जगहों की भी सफाई हो जाएगी, जहां हाथ पहुंचाना मुश्किल होता है.

वैक्यूम क्लीनर की मदद लें

अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो बेड, सोफा और अलमारी के नीचे जमा धूल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके पतले नोजल को फर्नीचर के नीचे डालकर धीरे-धीरे आगे-पीछे करें. इससे धूल, बाल और मिट्टी कपड़े पर चिपक जाएगी और आप इसे आसानी से बाहर निकल सकते हैं. खासकर उन घरों में यह तरीका ज्यादा आसान है, जहां भारी फर्नीचर को अकेले खिसकाना मुश्किल होता है, वहां पर आप इस तरह पुराने कपड़ों से सफाई कर सकते हैं.

फ्लैट मॉप से करें कोनों की सफाई

बेड या सोफे के नीचे पहले सूखी धूल निकालने के बाद फ्लैट मॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है. पतले और लंबे मॉप को नीचे ले जाकर धीरे-धीरे पोछा लगाएं. हालांकि ध्यान रखें कि मॉप बहुत ज्यादा गीला न हो, वरना फर्नीचर के नीचे नमी जमा हो सकती है और इससे बदबू या सीलन की समस्या हो सकती है. इसली पोछे को पूरी तरह से भिगोकर इस्तेमाल ना करें.

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पीछे की साइड पर भी डालें नजर

सिर्फ फर्नीचर के नीचे ही नहीं, बल्कि बेड, सोफा और अलमारी के पीछे भी धूल जमा होती है. जहां हाथ आसानी से नहीं पहुंचता, वहां लंबे डस्टर या कपड़े वाली स्टिक का इस्तेमाल करके कूड़ा-कचरा निकाला जा सकता है. महीने में कम से कम एक बार इन जगहों की सफाई जरूर करें. त्योहारों से पहले ऐसा करने से घर ज्यादा साफ और व्यवस्थित नजर आएगा.

सफाई करते समय रखें इन बातों का ध्यान

फर्नीचर के नीचे सफाई करने से पहले आसपास रखी छोटी चीजें हटा दें. अगर कोई तार, प्लग या इलेक्ट्रॉनिक सामान नीचे रखा है तो उसे पहले सुरक्षित जगह पर कर दें.

सफाई के दौरान धूल उड़ने से बचने के लिए मास्क पहनना भी बेहतर है और इसके साथ ही आप अपने बालों को भी कवर करके रखें.

सबसे जरूरी बात यह है कि भारी बेड या सोफे को अकेले धक्का देकर खिसकाने की कोशिश न करें. सही टूल्स का इस्तेमाल करके बिना फर्नीचर हटाए भी घर के छिपे कोनों को आसानी से साफ किया जा सकता है.

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