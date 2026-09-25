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वीवो का नया फोन मचाएगा तहलका, 10,000mAh बैटरी और 40 हजार से कम कीमत!

Vivo एक ऐसा स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है जिसमें 10000mAh की बैटरी होगी. यानी आप कायदे से इस फोन को पावरबैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं. डिटेल्स लीक हुई हैं, आइए जानते हैं.

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Vivo S2 FE में 10000mAh बैटरी होगी
Vivo S2 FE में 10000mAh बैटरी होगी

Vivo भारतीय बाजार में एक ऐसा फोन लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसका कैमरा या प्रोसेसर नहीं, बल्कि 10,000mAh की बैटरी हो सकती है. कंपनी के नए Vivo S2 FE की तस्वीरें, स्पेसिफिकेशन और कीमत से जुड़ी जानकारी लॉन्च से पहले सामने आ गई है. अगर ये लीक सही साबित होते हैं, तो यह फोन उन लोगों को खास तौर पर पसंद आ सकता है जिन्हें बार-बार फोन चार्ज करने की परेशानी पसंद नहीं है. 

दिलचस्प बात यह है कि Vivo S2 FE को लेकर खबर ऐसे समय में आई है जब कंपनी भारत में अपनी S Series को फिर से मजबूत कर रही है. Vivo ने अगस्त में S2 लॉन्च किया था और अब S2 FE को इसी सीरीज के ज्यादा किफायती मॉडल के तौर पर लाने की तैयारी है. 

₹39,999 की बॉक्स कीमत, असली कीमत हो सकती है कम

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लीक के मुताबिक Vivo S2 FE के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की बॉक्स कीमत ₹39,999 होगी. इसका मतलब यह फोन 40 हजार रुपये के सेगमेंट में आएगा, हालांकि बॉक्स पर लिखी कीमत जरूरी नहीं कि इसकी वास्तविक बिक्री कीमत भी हो. लॉन्च के समय कंपनी की तरफ से कीमत और ऑफर की जानकारी साफ होगी. 

10,000mAh की बैटरी सबसे बड़ा सेलिंग प्वाइंट?

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Vivo S2 FE की सबसे बड़ी खबर इसकी 10,000mAh बैटरी है. लीक के मुताबिक फोन में 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है. अगर यह जानकारी सही होती है, तो बैटरी पावर के मामले में यह Vivo के भारतीय पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा बैटरी वाला फोन बन सकता है. 

इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो फोन पर लगातार वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या फोन को दिनभर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. हालांकि सिर्फ बैटरी की क्षमता देखकर वास्तविक बैटरी बैकअप का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. प्रोसेसर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और इस्तेमाल के तरीके का भी काफी असर पड़ता है.

फिर भी 10,000mAh की बैटरी इस फोन को बाजार में अलग पहचान दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब 7,000mAh के आसपास की बैटरी वाले फोन तेजी से बढ़ रहे हैं.

120Hz AMOLED डिस्प्ले भी मिलेगा

लीक्स के मुताबिक Vivo S2 FE में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. स्क्रीन में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की बात कही गई है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक हो सकती है. 

अगर ये स्पेसिफिकेशन सही होते हैं, तो फोन का फोकस सिर्फ बड़ी बैटरी पर नहीं होगा. बड़ी AMOLED स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट वीडियो देखने, गेमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल में अच्छा अनुभव देने की कोशिश करेंगे.

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Dimensity 7300e चिपसेट की चर्चा

परफॉर्मेंस के लिए Vivo S2 FE में MediaTek Dimensity 7300e चिपसेट मिलने की खबर है. फोन को Geekbench पर मॉडल नंबर V2640 के साथ देखा गया है और लिस्टिंग में 6GB RAM वाला मॉडल सामने आया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन Android 16 और OriginOS 6 के साथ आ सकता है. 

स्टोरेज के लिए 128GB वाला बेस मॉडल सामने आया है. हालांकि दूसरे RAM और स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च होंगे या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है.

कैमरा कैसे होगा?

कैमरे की बात करें तो लीक में पीछे 50MP मुख्य कैमरा और सामने 32MP सेल्फी कैमरा दिए जाने की बात कही गई है. कुछ रिपोर्ट्स में पीछे 2MP के दूसरे सेंसर का भी जिक्र है.  यानी Vivo इस फोन को सिर्फ बैटरी वाला स्मार्टफोन बनाने के बजाय डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस का संतुलन देने की कोशिश कर सकता है.

क्या Vivo V80 के साथ लॉन्च होगा?

Vivo V80 का भारत में लॉन्च 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तय है. कंपनी ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है.  Vivo V80 के साथ कंपनी 7,200mAh बैटरी, 144Hz 1.5K OLED डिस्प्ले और ZEISS कैमरा सिस्टम जैसी चीजों को प्रमुखता दे रही है. 

 

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