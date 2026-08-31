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बिना इंटरनेट होगा UPI पेमेंट! PhonePe ने लॉन्च किया UPI 123Pay

स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना UPI पेमेंट करना अब आसान है. PhonePe ने फीचर फोन यूजर्स के लिए 123UPI सर्विस लॉन्च की है, जिससे बिना इंटरनेट पैसे भेजने, रिसीव करने और बैंक बैलेंस चेक करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

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आज के समय में लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है. इसकी मदद से कनेक्टिविटी बढ़ी है और पेमेंट करने का तरीका भी बदल चुका है. आज के दौर में लाखों लोग UPI के जरिए पैसे भेजते और लेते हैं. इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन करना काफी आसान हो गया है.

लेकिन आज भी देश में करोड़ों लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं. इन फोन में इंटरनेट और नए ऐप्स का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता. ऐसे यूजर्स को UPI पेमेंट की सुविधा देने के लिए PhonePe ने UPI 123Pay सर्विस लॉन्च की है. इसकी मदद से फीचर फोन यूजर्स भी बिना इंटरनेट के पैसे भेज और रिसीव कर सकेंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके फीचर्स को डिटेल में.

जानिए UPI 123Pay क्या है?

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फोनपे की इस सर्विस की मदद से फीचर फोन यानी ऐसे फोन जिनमें इंटरनेट या मॉडर्न ऐप्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनके यूजर्स भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे.

इसकी मदद से यूजर बिना इंटरनेट के पैसे भेज सकता है और पैसे रिसीव भी कर सकता है. इससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कैशलेस पेमेंट करना आसान हो जाएगा.

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जानिए कैसे करता है काम?

फोनपे की UPI 123Pay सर्विस बिना इंटरनेट के काम करती है. इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती. यह सर्विस फीचर फोन पर भी UPI पेमेंट करने की सुविधा देती है. पैसे भेजने के लिए यूजर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकता है. इसके अलावा UPI ID के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है. यूजर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकता है.

इसके साथ ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने की सुविधा भी मिलती है. फोनपे आने वाले समय में इस सर्विस में बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और आधार-बेस्ड UPI रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं जोड़ने की योजना पर भी काम कर रहा है.

किन फोन में पहले से मिलेगा फीचर?

PhonePe की इस सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए Nokia, HMD, Lava और itel जैसे फीचर फोन ब्रांड्स के साथ इसे उपलब्ध कराया जा रहा है. आने वाले समय में दूसरे फीचर फोन ब्रांड्स में भी यह सुविधा देखने को मिल सकती है.

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जानिए कैसे किया जाएगा रजिस्टर?

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फीचर फोन में UPI सर्विस शुरू करने के लिए पहले फोनपे की 123UPI सर्विस को ओपन करना होगा. इसके बाद अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा.
फिर डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट और कार्ड की एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी डालनी होगी. इसके बाद UPI PIN सेट करना होगा.

एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद फीचर फोन से भी बिना इंटरनेट के UPI ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा. यानी जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी अब डिजिटल पेमेंट करना पहले से आसान हो सकता है.

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