पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर घर के बाहर बैठा रहा शख्स, दमोह में दिल दहलाने वाली वारदात

मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने तीन बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी. 4 मौतों से इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद पति ने पत्नी और तीन बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पति द्वारका पटेल कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर बैठा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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मृतकों की पहचान खेमा बाई (27), उर्मिला (7), उमेश (4) और राजा पटेल (1) के रूप में हुई है. घटना शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची. इसके बाद मगरोन थाना पुलिस और दमोह एसपी आनंद कलादगी घटनास्थल पर पहुंचे.

6 माह पहले भी हुआ था विवाद, थाने में दर्ज थी शिकायत

एसपी आनंद कलादगी का कहना है कि पति-पत्नी के बीच करीब एक साल से विवाद चल रहा था. पत्नी की ओर से मगरोन थाने में धारा 498 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. शुक्रवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. जिसके बाद पत्नी के पिता आरोपी को समझाने के लिए गांव पहुंचे थे.

पुलिस के मुताबिक रात में विवाद के बाद पत्नी और बच्चे सो गए. जिसके बाद सुबह करीब 4:30 बजे आरोपी ने कुल्हाड़ी से पत्नी और तीन बच्चों पर हमला कर दिया और चारों की मौत हो गई.

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एसपी ने क्या कहा?

एसपी ने कहा कि सूचना सुबह करीब 6 बजे पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो चारों के शव मिले. आरोपी कुल्हाड़ी के साथ घर के बाहर मौजूद था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सागर से आईजी, डीआईजी और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है.

घटनास्थल का फॉरेंसिक परीक्षण होने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के कारणों और घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटा रही है.

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