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Google के AI ने तीन कंपनियों को किया हैक, पहली बार सामने आया ऐसा मामला

Google के आर्टिफिशियल मॉडल (AI) ने सभी को हैरान कर दिया है. पहली बार है, जब गूगल के AI मॉडल ने किसी दूसरी कंपनी के सिस्टम में सेंधमारी की है और उसके सिस्टम को हैक कर लिया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Google का जेमिनाई हुआ बेकाबू. (Photo: Unsplash)
Google का जेमिनाई हुआ बेकाबू. (Photo: Unsplash)

Google के आर्टिफिशियल मॉडल (AI) ने सभी को हैरान कर दिया है. AI मॉडल Gemini ने साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान तीन कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए उनके सिस्टम तक पहुंच बना ली. पहली बार सामने आया है, जब Google के AI सिस्टम ने खुद इस तरह का एक्शन लिया है. 

सिस्टम में सेंधमारी की यह घटना मई में हुई थी, उस दौरान एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जेमिनाई की सिक्योरिटी ताकत को टेस्ट कर रही थी. 

गूगल की सिक्योरिटी इंजीनियर की वाइस प्रेसिडेंट हेथर एकिंस ने बताा है कि एक सामान्य टेस्टिंग के दौरान Gemini ने इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक इंफोर्मेशन को कलेक्ट किया और क्रेडेंशियल का अनुमान लगाया. फिर जेमिनाई ने तीन अन्य वेबसाइट के सिस्टम में सेंधमारी कर दी. 

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तीनों संस्थाओं को इस घटना की जानकारी दी

एडकिंस ने बताया है कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि तीनों संस्थाओं को इस घटना की जानकारी दी जाए. फिर अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ मिलकर उनके टेस्टिंग प्रोसेस में बदलाव पर काम किए हैं. 

यह भी पढ़ें: Claude, ChatGPT, Gemini... AI कंपनियों ने अपने चैटबॉट्स के ये नाम आखिर क्यों रखे?

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ऐसे में यह घटना दिखाती है कि पावरफुल AI मॉडल को जिम्मेदारी से काम करना सिखाना कितना मुश्किल और जरूरी भी है. यह कई कंपनियों के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है. 

गूगल के अलावा और भी कंपनियां 

गूगल के अलावा और भी कंपनियां पावरफुल मॉडल बना चुकी है, जिसमें OpenAI और एंथ्रोपिक के नाम शामिल हैं. एंथ्रोपिक का Claude मिथोस मॉडल है, जो कंपनियों के सिस्टम को रिव्यू करता है और उनकी कमजोरियों का पता लगाता है. 

यह भी पढ़ें: OpenAI का बड़ा खुलासा और मचा हड़कंप, AI मॉडल ने खुद को दिया ऑर्डर

कंपनी का दावा है कि इसकी मदद से कंपनियां अपनी सिक्योरिटी वॉल को मजबूत कर सकती हैं. हालांकि कई लोगों को चिंता सता रही है कि अगर मिथोस गलत हाथों में पड़ गया तो वह कंपनियों के सिस्टम में सेंधमारी करने की आशंका है. 

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