भारत के दो इंजीनियरों का कमाल, IIT के बिना पहुंचे OpenAI और Anthropic के लीडर्शिप रोल तक!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इस समय दो नाम खास चर्चा में हैं. एक नाम OpenAI से जुड़ा है और दूसरा Anthropic से. दरअसल ये दोनों ही दुनिया की लीडिंग AI कंपनियां हैं. दिलचस्प बात यह है कि दोनों कंपनियों में भारतीय मूल के टेक लीडर हैं और दोनों ने IIT से पढ़ाई नहीं की है. इसके बावजूद आज वे उन कंपनियों में टेक्नोलॉजी की कमान संभाल रहे हैं, जो AI की अगली दिशा तय करने की कोशिश कर रही हैं.

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गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं, लेकिन ज़्यादातर भारतीय मूल के टेक लीडर्स IITian ही हैं. लेकिन यहां कहानी थोड़ी अलग है.

इन दोनों नामों में OpenAI के ऐप्लिकेशन CTO विजय राजी और Anthropic के CTO राहुल पाटिल शामिल हैं. TIME ने अपनी पहली ‘Executives of the Year: Tech & Data’ लिस्ट में दोनों को जगह दी है.

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TIME की इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी, AI, साइबर सिक्योरिटी और डेटा की दुनिया में काम कर रहे 50 लीडर्स को शामिल किया गया है. दोनों ने भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों से शुरुआत की, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में काम किया और फिर ऐसी जिम्मेदारियों तक पहुंचे जहां उनके फैसलों का असर करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली AI तकनीक पर पड़ सकता है.

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विजय राजी कौन हैं?

Vijaye Raji इस समय OpenAI में CTO ऑफ ऐप्लिकेशन हैं. OpenAI को ChatGPT बनाने वाली कंपनी के तौर पर दुनिया जानती है, लेकिन कंपनी के अंदर AI मॉडल बनाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है.

TIME के मुताबिक OpenAI के ऐप्लिकेशन डिविजन का काम रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर टीमों की बनाई टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रोडक्ट में बदलना है, जिसका इस्तेमाल लोग कर सकें. Raji के दायरे में डेटा, एक्सपेरिमेंटेशन और ग्रोथ जैसी अहम टेक्निकल टीमें आती हैं.

राजी की पढ़ाई IIT से नहीं हुई. उन्होंने पुडुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया और 1999 में ग्रेजुएट हुए. इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अपना करियर शुरू किया और करीब एक दशक वहां काम किया. 2011 में वह फ़ेसबुक से जुड़े.

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इसके बाद उनकी कहानी में बड़ा मोड़ आया. राजी ने Statsig नाम की कंपनी शुरू की. Statsig कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट में A/B टेस्टिंग, एक्सेपेरिमेंटेशन और डेटा ड्रिवन डिसिजन लेने में मदद करती थी.

2025 में OpenAI ने Statsig को करीब 1.1 अरब डॉलर की डील में खरीदने की घोषणा की. इसी सौदे के साथ राजी OpenAI में ऐप्लिकेशन CTO की भूमिका में आए. OpenAI के मुताबिक वह ChatGPT और Codex से जुड़े प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और कई दूसरी तकनीकी जिम्मेदारियों को संभालने वाली ऐप्लिकेशन लीडर्शिप का हिस्सा बने.

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राहुल पाटिल एंथ्रोपिक में लीडर्शिप रोल

राहुल पाटिल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन उनका रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी से होकर AI तक पहुंचा.पाटिल का जन्म और पालन-पोषण बेंगलुरू में हुआ. उन्होंने PESIT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और 2002 में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद वह अमेरिका गए, जहां उन्होंने Arizona State University से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया. बाद में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA भी किया.

उनका करियर Microsoft, Amazon Web Services और Oracle जैसे बड़े टेक नामों से जुड़ा रहा. बाद में वह Stripe के CTO बने. Stripe दुनिया की बड़ी फाइनांशियल टेक कंपनियों में से एक है और वहां पाटिल ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले टेक सिस्टम की जिम्मेदारी संभाली. फिर 2025 में उनका अगला बड़ा पड़ाव आया.

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राहुल पाटिल को Anthropic का CTO बनाया गया. एंथ्रोपिक वही कंपनी है जो Claude AI बनाती है और AI की दौड़ में OpenAI की प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में गिनी जाती है.एंथ्रोपिक के मुताबिक पाटिल कंपनी की इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन को लीड करते हैं. इसमें प्रोडक्ट, कंप्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरफेस, डेटा साइंस और सिक्योरिटी जैसे हिस्से शामिल हैं.

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कंपनी ने बताया था कि उनके पास 20 साल से ज्यादा का टेक्नोलॉजी अनुभव है और Stripe से पहले उन्होंने AWS, Microsoft और Oracle में सीनियर इंजीनियर में काम किया था.

दोनों की कहानी में एक चीज कॉमन है

Vijaye Raji और Rahul Patil की प्रोफाइल अलग हैं, लेकिन उनके करियर में एक पैटर्न साफ दिखाई देता है. दोनों ने भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. दोनों ने IIT से पढ़ाई नहीं की. दोनों ने अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में लंबा अनुभव हासिल किया. और दोनों बाद में ऐसे लीडर्शिप रोल्स में पहुंचे जहां सिर्फ कोडिंग की समझ काफी नहीं होती.

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