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3 साल की बेटी से दूर होकर भावुक हुईं स्वरा भास्कर, पति ने संभाला, बोलीं- मुश्किल है

स्वरा भास्कर रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट टीवी पर वापसी कर रही हैं. शो 26 सितंबर से प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा. स्वरा ने शूटिंग के लिए अपनी बेटी से दूर जाने पर भावुक पोस्ट शेयर की है, जो हर किसी का दिल छू गई.

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छोटे पर्दे पर लौंटी स्वरा (Photo: Instagram @reallyswara)
छोटे पर्दे पर लौंटी स्वरा (Photo: Instagram @reallyswara)

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पिछले कुछ सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं. अब वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 से टीवी पर वापसी करने जा रही हैं. स्वरा इस शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगी. वो शो में हिस्सा लेने वाले 15 प्रतियोगियों में शामिल हैं.  शो की शूटिंग के लिए ‘कैद’ में जाने से पहले स्वरा ने अपनी 3 साल की बेटी राबिया रामा अहमद से दूर होने को लेकर एक भावुक पोस्ट शेयर की. स्वरा की पोस्ट ने उनके सभी चाहने वालों को भावुक कर दिया है. 

बेटी को याद कर भावुक हुईं स्वरा
बुधवार, 23 सितंबर को स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में वो अपनी बेटी के साथ सोती हुई नजर आ रही हैं. दूसरी तस्वीर में वो अपने पति फहाद अहमद को गले लगाकर विदा लेती दिखीं.

इन तस्वीरों के साथ स्वरा ने लिखा, जैसे ही मैं रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 की शूटिंग के लिए ‘कैद’ में जा रही हूं, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होगा, हर रात इसके बिना, उसके बिना सोना. अलविदा इंस्टाफैम! अब शो के दूसरी तरफ मुलाकात होगी. 

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स्वरा की पोस्ट ने हर किसी का दिल छू लिया है. एक ने लिखा कि कितनी प्यारी हैं स्वरा. दूसरे ने कहा कि शो जीतकर आइएगा. कई ने लिखा कि हमारी दुआ है कि आप ही शो जीतें. कुछ ने कहा कि मां के लिए बच्चा छोड़कर काम करना कितना मुश्किल है. 

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ये सितारे भी होंगे शो का हिस्सा
राइज एंड फॉल सीजन 2 में कई जाने-माने चेहरे नजर आएंगे. शो के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में करण पटेल, स्वरा भास्कर, तेज प्रताप यादव, निहारिका तिवारी, प्रियंका चाहर चौधरी, गौतम गुलाटी, सारा गुरपाल, शहजाद पूनावाला, सिवेट तोमर, कैरा अनु, मनीष कश्यप, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, इरीना रुडाकोवा और अनिश भगत शामिल हैं. 

राइज एंड फॉल सीजन 2 का प्रीमियर 26 सितंबर, 2026 को होगा. ये शो रोज दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किया जाएगा. दर्शक इसे प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में देख सकेंगे. राइज एंड फॉल सीजन 2 में 15 कंटेस्टेंट्स 42 दिनों तक एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे. शो में प्रतियोगियों को दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा, ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’. 

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