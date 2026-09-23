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हर महीने लाखों में हो रही बिक्री... इन 5 स्कूटर के लिए मची मारा-मारी

शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर स्कूटर ज्यादा आरामदायक साधन समझ आता है. शायद यही वजह है कि भारतीय बाजार में स्कूटर्स की सेल्स में तेजी से इजाफा हो रहा है. ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी खरीद रहे हैं. ऐसे में हम आपके लिए ऐसे स्कूटर्स की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें अगस्त में सबसे ज्यादा खरीदा गया है.

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Honda Activa सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है. (Photo: honda2wheelersindia.com)
Honda Activa सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है. (Photo: honda2wheelersindia.com)

भारतीय बाजार में स्कूटर्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खासकर शहरी इलाकों और भीड़-भाड़ वाले रूट के लिए लोग स्कूटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि कुछ स्कूटर्स की हर महीने लाखों यूनिट्स देशभर में बिक रही हैं. अगस्त का महीना स्कूटर मार्केट के लिए शानदार रहा है. 

सिर्फ टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स की बात करें, तो सभी कंपनियों ने अगस्त में मिलकर 7,16,519 यूनिट्स बेच दी हैं. पिछले साल के मुकाबले ये डेटा 19.87 परसेंट ज्यादा है. अगस्त 2025 में सभी टॉप-10 स्कूटर्स की कुल सेल्स 5,97,771 यूनिट्स तक ही पहुंची थी. 

यानी पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में टॉप 10 स्कूटर्स की 1,18,748 यूनिट्स ज्यादा बिकी हैं. बेस्ट सेलिंग टॉप 10 स्कूटर्स की लिस्ट में हमने पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह के स्कूटर्स को शामिल किया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स. 

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सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर्स 

बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स की लिस्ट में होंडा एक्टिवा का नाम सबसे ऊपर है. अगस्त 2026 में कंपनी ने इसकी 2,55,815 यूनिट्स को बेचा है. वहीं पिछले साल इसकी 2,44,271 यूनिट्स बिकी थीं. मार्केट शेयर की बात करें, तो इस स्कूटर की हिस्सेदारी 35.70 परसेंट की है. 

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यह भी पढ़ें: Honda QC3: 145 KM रेंज... धांसू फीचर्स, होंडा का नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, कीमत है इतनी

वहीं टीवीएस जूपिटर दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है, जिसकी 1,47,450 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल कंपनी ने इसकी 1,42,411 यूनिट्स बेची थीं. इसका मार्केट शेयर 20.58 परसेंट है. सुजुकी एक्सेस की 68,558 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल में 14.39 परसेंट का इजाफा हुआ है. इसका मार्केट शेयर 9.71 परसेंट है. 

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की भी है डिमांड

बजाज चेतक की 52,248 यूनिट्स अगस्त 2026 में बिकी हैं. पिछले साल अगस्त में इसकी 14,014 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस स्कूटर की सेल्स में 272.83 परसेंट का इजाफा हुआ है. इसका मार्केट शेयर 7.29 परसेंट पहुंच गया है. टीवीएस आईक्यूब की 42,882 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. ये तो रही टॉप-5 स्कूटर्स की बात. 

यह भी पढ़ें: 35 रुपये में 145KM... TVS ने एक दिन में बेच दिए इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर

6वें नंबर पर टीवीएस एन-टॉर्क है, जिसकी 40,256 यूनिट्स अगस्त 2026 में बिकी हैं. अगस्त 2025 में कंपनी ने इसकी 30,355 यूनिट्स बेची थीं. हीरो डेस्टिनी 125 की 29,737 यूनिट्स, होंडा डियो की 27,670 यूनिट्स, हीरो विडा की 25,558 यूनिट्स और सुजुकी बर्गमैन की 25,345 यूनिट्स बिकी हैं.

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