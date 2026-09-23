scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैंक में कागज की आड़ लेकर शातिर ने चुराया 60 ग्राम सोना, CCTV में कैद हुई घटना

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ग्रामीण बैंक शाखा से करीब 60 ग्राम सोना चोरी का मामला सामने आया है. आरोपी ने कागज की शीट की आड़ लेकर वारदात को अंजाम दिया. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है.

Advertisement
X
बैंक से 60 ग्राम गोल्ड चोरी. (photo: ITG)
बैंक से 60 ग्राम गोल्ड चोरी. (photo: ITG)

आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित अवीलाला में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में एक अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से कागज की शीट से नजरें छिपाकर करीब 60 ग्राम सोना चुरा लिया. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए कागज की शीट की आड़ ली. वहीं, बैंक मैनेजर की शिकायत पर तिरुपति ग्रामीण पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  

पुलिस में दर्ज कराई गई आधिकारिक शिकायत के अनुसार, बैंक में एक महिला ग्राहक अपने पुराने सोने के गहनों पर लोन रिन्यू कराने आई थी. बैंक का अधिकृत अप्रैजर उस महिला के लगभग 60 ग्राम सोने के जेवरात की बारीकी से जांच कर रहा था. इसी दौरान वह किसी काम के सिलसिले में कुछ पलों के लिए अपनी सीट से हट गया. आरोपी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत वारदात को अंजाम दिया.

कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

आरोपी ने बैंक कर्मचारियों की नजरों को रोकने के लिए एक कागज की शीट को इस तरीके से सामने रखा, जिससे किसी को कुछ दिखाई न दे. इसके बाद उसने चुपचाप 60 ग्राम सोना उठा लिया और वहां से निकल गया. आरोपी की ये पूरी शातिराना हरकत बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

बैंक मैनेजर ने दर्ज कराई FIR

वहीं, वारदात का खुलासा होते ही बैंक के मैनेजर गिरीश कुमार ने तुरंत तिरुपति ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टीम अब बैंक की सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों की गहनता से पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

Four youths killed after being hit by train
बाढ़ में मछली पकड़ने निकले 5 दोस्त, रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, 4 की दर्दनाक मौत
हॉस्टल से निकलकर ट्रैक तक पहुंचे थे युवक. (Photo: Screengrab)
श्रीकाकुलम में ट्रेन की चपेट में आए 5 युवक, 4 की चली गई जान
Deep Depression Bay of Bengal
किधर बढ़ रहा साइक्लोन? आंध्र-ओडिशा समेत इन इलाकों में खतरा
Vijayawada Incident
बैलेंस बिगड़ने से खौलते सांभर में गिरी महिला, मौत- VIDEO
girls hair cut incident
सोते वक्त 10 छात्राओं की चोटी किसने काटी, सामने आया चौंकाने वाला एंगल
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमुई कांड के आरोपी हरेराम यादव पर हमला, पेशी के दौरान वकील ने जड़ा थप्पड़, VIDEO |
    ओडिशा में शिक्षा व्यवस्था पर बवाल, गलत किताबों को लेकर शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा |
    भारत के दो इंजीनियरों का कमाल, IIT के बिना पहुंचे OpenAI और Anthropic के लीडर्शिप रोल तक! |
    Stock to Buy: ₹23000 तक जा सकता है ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज का बड़ा टारगेट |
    Pitru Paksha 2026: घर से दूर लोग नहीं कर पा रहे पितरों का श्राद्ध? ऐसे पाएं पूर्वजों की कृपा |
    'सब बर्बाद हो गया...', लातूर में सीएम फडणवीस के सामने फूट-फूटकर रोया किसान, VIDEO |
    कहीं पुलिसवाले बनकर गैंगरेप, कहीं घेरकर अभद्रता... तीन केस, निशाने पर अकेले घूमते कपल |
    आजमगढ़ में 7 घंटे बच्चों की ढाल, बाहर पुलिस घेरा, अंदर गोलियां, ADG ने बताया पूरा ऑपरेशन |
    LSR कॉलेज में पुलिस अधिकारियों की बैठक, सामने आया ऑफलाइन क्लास का आदेश |
    डायरेक्टर के कार्यकाल में 4 खुदकुशी? इस्तीफे पर अड़े IIT बॉम्बे के छात्र, क्राइम ब्रांच कर रही जांच
    Advertisement