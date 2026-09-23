बैंक में कागज की आड़ लेकर शातिर ने चुराया 60 ग्राम सोना, CCTV में कैद हुई घटना

आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित अवीलाला में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में एक अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से कागज की शीट से नजरें छिपाकर करीब 60 ग्राम सोना चुरा लिया. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए कागज की शीट की आड़ ली. वहीं, बैंक मैनेजर की शिकायत पर तिरुपति ग्रामीण पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



पुलिस में दर्ज कराई गई आधिकारिक शिकायत के अनुसार, बैंक में एक महिला ग्राहक अपने पुराने सोने के गहनों पर लोन रिन्यू कराने आई थी. बैंक का अधिकृत अप्रैजर उस महिला के लगभग 60 ग्राम सोने के जेवरात की बारीकी से जांच कर रहा था. इसी दौरान वह किसी काम के सिलसिले में कुछ पलों के लिए अपनी सीट से हट गया. आरोपी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत वारदात को अंजाम दिया.

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कैमरे में कैद हुई पूरी घटना



आरोपी ने बैंक कर्मचारियों की नजरों को रोकने के लिए एक कागज की शीट को इस तरीके से सामने रखा, जिससे किसी को कुछ दिखाई न दे. इसके बाद उसने चुपचाप 60 ग्राम सोना उठा लिया और वहां से निकल गया. आरोपी की ये पूरी शातिराना हरकत बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

बैंक मैनेजर ने दर्ज कराई FIR



वहीं, वारदात का खुलासा होते ही बैंक के मैनेजर गिरीश कुमार ने तुरंत तिरुपति ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टीम अब बैंक की सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों की गहनता से पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

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