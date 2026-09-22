scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

28% चढ़ेगा अडानी का ये शेयर, ग्लोबल एक्सपर्ट को भरोसा... क्या आपके पास है?

Adani Share 28% Upside: गौतम अडानी की कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में धमाल मचाने वाला है. ऐसा कहना है ग्लोबल निवेश बैंक जेफरीज के एक्सपर्ट का, जो AEL शेयर में 28 फीसदी उछाल का अनुमान लगा रहे हैं.

Advertisement
X
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पर जेफरीज को भरोसा. (Photo: ITG)
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पर जेफरीज को भरोसा. (Photo: ITG)

क्या आपके पोर्टफोलियो में अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों के स्टॉक हैं? खासतौर पर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, अगर हां तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. Adani Enterprises Share को लेकर विदेश से बड़ी खबर आई है. दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने इस शेयर पर बड़ा अनुमान जताया है. Jefferies को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में AEL Stock Price में 28 फीसदी तक की उछाल देखने को मिल सकती है. 

जेफरीज को अडानी स्टॉर पर भरोसा
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 28% की बढ़ोतरी की संभावना है. इसके पीछे कई कारक भी बताए गए हैं. बता दें कि मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट के साथ हो रहे कारोबार के बीच Adani Enterprises Share ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा था और इसका प्राइस उछलकर 2999 रुपये पर पहुंच गया था. अब एक्सपर्ट इसमें मौजूदा प्राइस लेवल से 28 फीसदी अपसाइड देख रहे हैं. 

यहां पहुंचा अडानी की कंपनी का MCap
अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के शेयर में मंगलवार को आए उछाल का सीधा असर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी देखने को मिल रहा है. खबर लिखे जाने तक 2999 रुपये प्रति शेयर पर अडानी समूह की इस प्रमुख कंपनी का मार्केट कैप 4.30 लाख करोड़ रुपये है. जेफरीज ने कहा कि अदानी एंटरप्राइजेज संभावित रूप से इनकम ग्रोथ के दौर से गुजर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Adani Stock Target
46% उछलेगा ये अडानी स्टॉक, विदेशी एक्सपर्ट बोले- खरीद लो
Adani Power assembled a 7.3GW portfolio of stressed assets at an average capital cost of Rs 4.2 crore per MW, which now earn a median book return on equity (RoE) of 50 per cent.
अडानी की कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, झटके में स्‍टॉक बना रॉकेट!
Richest Business Families India
तीन बिजनेस फैमिली... नेटवर्थ ₹42 लाख करोड़, नंबर-1 पर ये नाम
राहुल गांधी ने कहा कि भारत के हित को बेचा गया (Photo: Reuters)
‘भारत इसकी भारी कीमत चुका रहा', अडानी केस पर राहुल का PM पर हमला
Gautam Adani to file affidavit in US court this week
'जय हिंद...', US में केस खारिज होने पर गौतम अडानी का पहला रिएक्शन
Advertisement

6 महीने में 60%, पांच साल में पैसा डबल
अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर अपने निवेशकों के लिए कमाई कराने वाला साबित हो रहा है. इसका अंदाजा स्टॉक के बीते छह महीने के रिटर्न को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है. AEL Share Price इस छमाही में करीब 64 फीसदी बढ़ा है और शेयर के भाव में 1163 रुपये का उछाल आया है. वहीं पिछले पांच साल में इस अडानी स्टॉक ने 111% का रिटर्न देकर निवेशकों के पैसे को डबल करने का काम किया है. 

जेफरीज के अनुमान के पीछे कारण
Jefferies ने अडानी एंटरप्राइजेज शेयर में 28 फीसदी उछाल के अनुमान के पीछे कई कारण गिनाएं हैं. इनमें नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार, नॉन-एविएशन रेवेन्यू ग्रोथ और शहरी विकास के बढ़ते अवसरों से इसके हवाई अड्डा व्यवसाय को लाभ मिलने की उम्मीद ऊपर हैं. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से अपनाने से अडानी कॉनेक्स के लिए विकास के महत्वपूर्ण अवसर खुले हैं और इसके अलावा हाल में जुटाए गए फंड से AEL की विस्तार के अगले चरण के फंडिंग कैपेसिटी भी मजबूत हुई है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    संभल गणेश चतुर्थी: भक्ति में लीन हुईं मंत्री गुलाब देवी, राधा-कृष्ण संग किया डांस, वीडियो वायरल |
    ‘आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली’, वीर सावरकर पर बोले रणदीप हुड्डा, मिला नेशनल अवॉर्ड |
    KFC उद्घाटन का VIDEO वायरल, गिरिराज सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा |
    बेंगलुरु में 2BHK के लिए ₹2.25 लाख डिपॉजिट! डिजिटल क्रिएटर ने बताया घर का पूरा खर्च |
    तेलंगाना: अस्पताल में आग लगने से तीन नवजात बच्चों की गई जान, अब हादसे की होगी जांच |
    ईरान के पेट्रोल पंपों पर क्यों लगी लंबी-लंबी कतारें, देखें दुनिया आजतक |
    प्राइमरी के छात्र ने छात्रा पर फेंकी 'I Love You' लिखी चिट्ठी, अहमदाबाद के स्कूल में बवाल |
    पाकिस्तान का यार तुर्की भी भारत से डीजल खरीद रहा, मक्का वाले प्रिंस भी नहीं आ रहे काम |
    UP में डैमेज कंट्रोल, सत्ता की हैट्रिक का प्लान... पूर्व विधायकों-सांसदों से नितिन नवीन-तावड़े की मुलाकात के मायने |
    Masala French Fries Recipe: बाजार वाले फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे! जब घर पर बनाएंगे चटपटे मसाला फ्रेंच फ्राइज, नोट करें रेसिपी
    Advertisement