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बाहर DJ का शोर, क्लासरूम में बच्ची की मौत, परिवार ने उठाए सवाल, VIDEO

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नगर में एक 12 वर्षीय छात्रा की डीजे की तेज आवाज के कारण मौत हो गई. घटना स्कूल में हुई जहां पास ही गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बज रहा था. बच्ची क्लास में असहज महसूस करते हुए बेहोश हो गई और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई.

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बच्ची की मौत के बाद डीजे की तेज आवाज पर उठे सवाल (Photo: ITG)
बच्ची की मौत के बाद डीजे की तेज आवाज पर उठे सवाल (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर डीजे की तेज आवाज के कारण एक बच्ची की मौत हो गई. 

बच्ची की पहचान 12 वर्षीय छात्रा के रूप में हुई है. सोमवार को वह स्कूल में पढ़ रही थी तभी पास के रास्ते से गणेश विसर्जन का जुलूस निकला. इस दौरान तेज आवाज में डीजे भी बज रहा था. CCTV में दिख रहा है कि बच्ची क्लास में बैठे-बैठे ही अहसज हो रही थी और थोड़ी ही देर में गिर गई. स्कूल के शिक्षक फौरन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उसकी मौत हो गई. 

यह भी पढ़ें: यूपी के स्कूलों में अब हर महीने परखी जाएगी शिक्षकों और बच्चों की रिपोर्ट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

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CCTV फुटेज आया सामने

CCTV फुटेज में बच्ची पहले हंसती, खिलखिलाती दिख रही है. वह क्लास में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही होती है. तभी पास से एक डीजे गुजरता है. डीजे की आवाज बहुत तेज होती है. इस दौरान बच्ची कुछ असहज नजर आती है. वो हेडडाउन करती है और फिर उठती है लेकिन कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाती है. 

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बच्ची की मौत के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल है. घटना को लेकर लोगों में भी काफी गुस्सा है. बच्ची के पिता सोनू तिवारी बलरामपुर नगर में किराए की मकान में रहकर उसकी पढ़ाई करा रहे थे. परिजनों ने अपने पैतृक गांव गुलहरिया गंगापुर जिला सिद्धार्थनगर में बच्ची का अंतिम संस्कार कराया. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. वहीं, पुलिस ने यह भी कहा कि बच्ची के परिवार ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. 

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