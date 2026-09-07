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Jio के नए एनिवर्सरी प्लान ने मचा दी हलचल, ₹3,599 में मिल रहा इतना कुछ!

Jio ने एनिवर्सरी के मौके पर नया ₹3,599 वाला प्लान लॉन्च किया है. इसमें यूजर्स को 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 2.5GB डेटा मिलेगा. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसे फायदे भी दिए जा रहे हैं.

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अगर आप Jio का सिम इस्तेमाल करते हैं और बार-बार रिचार्ज कराने से परेशान हैं, तो आपके लिए एक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान काम का हो सकता है. Jio ने अपनी एनिवर्सरी के मौके पर ₹3,599 का एक प्लान पेश किया है. इस प्लान में यूजर्स को लंबे समय तक रिचार्ज की टेंशन नहीं रहती.

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका डेटा बेनिफिट है. इसमें रोज 2.5GB डेटा मिलता है. यानी अगर आप हर दिन YouTube देखते हैं, Instagram चलाते हैं या WhatsApp पर वीडियो कॉल करते हैं, तो आपके पास रोज इस्तेमाल करने के लिए अच्छा डेटा रहेगा.

पूरे साल चल सकता है प्लान

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₹3,599 के इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है. यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद करीब एक साल तक दोबारा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रोज 2.5GB डेटा के हिसाब से देखें तो पूरी वैलिडिटी के दौरान यूजर को काफी ज्यादा डेटा मिलता है.

इसके साथ यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. यानी किसी भी नेटवर्क पर बात करने के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा रोज 100 SMS भी मिलते हैं.

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यह भी पढ़ें: ट्रेन लेट हुई तो सूझा जुगाड़, बना दिया ऐसा ऐप जिसे Google ने ₹280 करोड़ में खरीदा

जिओ के दूसरे फायदे भी मिलेंगे

इस प्लान में जिओ की तरफ से मिलने वाले कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं. हालांकि, प्लान लेने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि आपके इलाके में जिओ की 5G सर्विस अवेलेबल है या नहीं और आपके फोन में 5G सपोर्ट करता है या नहीं.

अगर आप ऐसा रिचार्ज चाहते हैं जिसे बार-बार कराने की जरूरत न पड़े, तो ₹3,599 वाला यह प्लान एक लंबी समय का ऑप्शन हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए, जो पूरे साल के लिए एक ही बार रिचार्ज कराकर टेंशन खत्म करना चाहते हैं.

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