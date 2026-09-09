'ठीक हूं...', 2 साल बाद बोलीं अलका याग्निक, हालत देख टूटा फैन्स का दिल

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक पिछले दो साल से स्पॉटलाइट से दूर हैं. वो एक दुर्लभ सुनने की बीमारी (सेंसरीन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस) से जूझ रही हैं. 23 जून 2026 को अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. इस मौके पर वो व्हीलचेयर पर बैठी दिखीं. सिंगर को व्हीलचेयर पर देख कर उनके चाहने वालों का दिल टूट गया.

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दो साल तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद पहली वो कैमरे पर आईं और उन्होंने अपने दिल की ढेर सारी बातें शेयर कीं.

क्या बोलीं अलका याग्निक

सेंसरीन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस होने के बाद अलका याग्निक शोबिज की दुनिया से दूर हो गई थीं. उन्हें सुनने के लिए फैन्स के कान तरस रहे थे. डीडी न्यूज संग बातचीत में उन्होंने कहा कि पद्म भूषण का सम्मान मेरे लिए बहुत मयाने रखता है. सरकार की ओर से किसी कलाकार की तारीफ की जाए, जो वो बात ही अलग होती है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये अवॉर्ड मिलेगा.

इसके बाद उनसे आपका हर फैन जानना चाहता है कि आप कैसी हैं. उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं. अपने फैन्स के लिए आज मैं कैमरे के सामने हूं. मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश हैं. बार-बार सभी बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं. अलका याग्निक ने बताया कि उनकी मम्मी की वजह से वो सिंगिंग में आईं. उनकी मां को लगा कि इसमें खास बात है और वो कुछ कर सकती हैं.

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इमोशनल हुए फैन्स

अलका याग्निक का इंटरव्यू सुनकर फैन्स इमोशनल हो गए. वो 2 साल बाद कैमरे पर बोल रही हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया. वो रुक-रुक कर बोलती दिखीं. उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं. उन्हें पूरी तरह रिकवर होने में अभी थोड़ा समय है. एक फैन ने उनके वीडियो पर लिखा कि दिल टूट गया. दूसरे ने लिखा कि अपनी फेवरेट सिंगर को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है.

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