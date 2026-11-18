राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) के समर्थक सुरिंदर सिंह उर्फ ठिकरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. उसे अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. NIA के मुताबिक, सुरिंदर सिंह को अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था. भारत सरकार के साथ तालमेल के बाद उसे भारत भेजा गया और एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया.

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यह मामला 27 अप्रैल को पंजाब में शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की रेलवे लाइन पर हुए ब्लास्ट से जुड़ा है. यह धमाका किलोमीटर मार्कर 1174-5 के पास हुआ था. NIA के मुताबिक, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्यों ने कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और पंजाब में कानून-व्यवस्था को अस्थिर करने के मकसद से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था.

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'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' को 'कौमी संगठन' बताने का आरोप

जांच के दौरान NIA को पता चला कि ब्लास्ट के बाद सुरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में उसने कथित तौर पर घटना का महिमामंडन किया और साजिश में शामिल आरोपियों का समर्थन किया. इनमें जग्रूप सिंह भी शामिल था, जिसकी ब्लास्ट को अंजाम देते समय मौत हो गई थी. एजेंसी के मुताबिक, सुरिंदर सिंह ने प्रतिबंधित 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' को वीडियो में 'कौमी संगठन' बताया था. उसने घोषित आतंकी रंजीत सिंह उर्फ नीटा को 'कौम का जनरल' भी कहा था.

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पंजाब के अलग-अलग जिलों में हैं केस दर्ज

NIA ने जांच के दौरान सुरिंदर सिंह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, ताकि वह जांच से बचकर देश से बाहर न जा सके. पंजाब के अलग-अलग जिलों में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.

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सुरिंदर सिंह की गिरफ्तारी के साथ शंभू-राजपुरा रेलवे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. NIA अब इस ब्लास्ट के पीछे की बड़ी साजिश की जांच कर रही है. एजेंसी विदेश में बैठे आतंकियों और उनके सहयोगियों के कथित नेटवर्क, फंडिंग और बुनियादी ढांचे को खत्म करने पर भी काम कर रही है.

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