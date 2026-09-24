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न्यूयॉर्क में 2BHK का किराया ₹10 लाख महीना! भारतीय महिला का वीडियो वायरल

इस पूरे मामले ने न्यूयॉर्क में किराए की ऊंची कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग 10 हजार डॉलर के किराए को मैनहट्टन के खास अपार्टमेंट के संदर्भ में सही मान रहे हैं, वहीं दूसरे यूजर्स का कहना है कि अलग-अलग इलाकों और सुविधाओं के हिसाब से किराए में काफी अंतर हो सकता है.

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भारतीय महिला के दावे पर छिड़ी बहस (Photo-Pixabay)
भारतीय महिला के दावे पर छिड़ी बहस (Photo-Pixabay)

न्यूयॉर्क में घर किराए पर लेना कितना महंगा हो सकता है, इसका अंदाजा एक भारतीय महिला के अनुभव से लगाया जा सकता है. न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर और उद्यमी खुशी जैन ने बताया कि मैनहट्टन में दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया 10 हजार डॉलर यानी करीब 10 लाख रुपये प्रति महीने तक पहुंच सकता है. उनका यह खुलासा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, कई यूजर्स ने इस आंकड़े को लेकर अलग-अलग अनुभव भी साझा किए हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में वित्तीय इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े ने खुशी जैन से न्यूयॉर्क में उनके घर के किराए के बारे में पूछा. इस पर जैन ने बताया कि वह जिस अपार्टमेंट में रह रही थीं, उसका किराया 10 हजार डॉलर प्रति महीने था. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 10 लाख रुपये बैठती है.

जैन ने बताया कि मैनहट्टन में कुछ अपार्टमेंट का किराया 10 हजार डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है. हालांकि, दूसरे इलाकों में 8 हजार से 9 हजार डॉलर के आसपास किराए पर भी घर मिल सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब वह खुद घर तलाश रही थीं, तब उन्हें मैनहट्टन में 10 हजार डॉलर से कम में अपनी जरूरत के मुताबिक घर नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने मैनहट्टन से बाहर जाने का फैसला किया.

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A post shared by Sharan Hegde (@financewithsharan)

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इन इलाकों में कम हो सकता है किराया

जैन के मुताबिक, ब्रुकलिन, लॉन्ग आइलैंड सिटी, क्वींस और एस्टोरिया जैसे इलाकों में करीब 5 हजार से 6 हजार डॉलर प्रति महीने के किराए में अपार्टमेंट मिल सकते हैं. यानी मैनहट्टन की तुलना में इन इलाकों में किराए का खर्च काफी कम हो सकता है.

बातचीत के दौरान न्यूयॉर्क में रहने के कुल खर्च का भी जिक्र हुआ. जैन ने बताया कि एक कपल के तौर पर वे किराए और दूसरे खर्चों को मिलाकर करीब 10 हजार डॉलर प्रति महीने खर्च करते हैं. शरण हेगड़े के अनुमान के मुताबिक, यह सालाना करीब 1 लाख से 1.2 लाख डॉलर यानी लगभग 95 लाख रुपये से 1.14 करोड़ रुपये तक हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मैनहट्टन के किराए को लेकर अपनी राय साझा की. कुछ लोगों का कहना था कि 10 हजार डॉलर का किराया हर अपार्टमेंट के लिए सामान्य नहीं है. एक यूजर ने दावा किया कि 5-6 हजार डॉलर में भी अच्छे अपार्टमेंट मिल सकते हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि 2 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला अच्छा अपार्टमेंट 4-5 हजार डॉलर में मिल सकता है, जबकि सुविधाओं वाले अपार्टमेंट का किराया करीब 6 हजार डॉलर तक हो सकता है. इस यूजर ने अपने छह साल के न्यूयॉर्क में रहने के अनुभव का भी हवाला दिया.

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वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि 10 हजार डॉलर का किराया संभव है, लेकिन आमतौर पर यह खर्च अकेले कोई व्यक्ति नहीं उठाता. ऐसे घरों में कपल या रूममेट्स के साथ रहने पर खर्च साझा किया जाता है.

बाद में खुशी जैन ने कमेंट में स्पष्ट किया कि बताए गए आंकड़े उन अपार्टमेंट के आधार पर हैं, जिन्हें उन्होंने खुद घर तलाशते समय देखा था. उन्होंने मैनहट्टन में ऐसे 2 बेडरूम और 2 बाथरूम वाले अपार्टमेंट तलाशे थे, जिनमें कई सुविधाएं भी उपलब्ध हों.

यह भी पढ़ें: Gen Z को जल्दी चाहिए अपना घर! होम लोन के 2 साल में 86% बढ़े ग्राहक

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