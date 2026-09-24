Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से शुरू होगा पितृ पक्ष! जानें किस दिन किस पितर का करें श्राद्ध

Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को केवल श्राद्ध और तर्पण का समय नहीं माना जाता, बल्कि यह अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर भी है. मान्यता है कि इस दौरान किए गए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है. साल 2026 में पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. इस दौरान हर तिथि का अपना अलग महत्व है और मृत्यु तिथि के अनुसार उसी दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है.

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2026 में कब से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष?

पितृ पक्ष 2026 में 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा. इस अवधि में पूर्णिमा श्राद्ध से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक अलग-अलग तिथियों पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाएगा. परिवार में जिन पूर्वजों की मृत्यु जिस हिंदू तिथि को हुई हो, सामान्य रूप से उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है.

26 सितंबर 2026, शनिवार- पूर्णिमा श्राद्ध

27 सितंबर, रविवार- प्रतिपदा श्राद्ध

28 सितंबर, सोमवार- द्वितीया श्राद्ध

29 सितंबर, मंगलवार- तृतीया श्राद्ध और महाभरणी श्राद्ध

30 सितंबर, बुधवार- चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध

1 अक्टूबर, गुरुवार- षष्ठी श्राद्ध

2 अक्टूबर, शुक्रवार- सप्तमी श्राद्ध

3 अक्टूबर, शनिवार- अष्टमी श्राद्ध

4 अक्टूबर, रविवार- नवमी श्राद्ध

5 अक्टूबर, सोमवार- दशमी श्राद्ध

6 अक्टूबर, मंगलवार- एकादशी श्राद्ध

7 अक्टूबर, बुधवार- द्वादशी और मघा श्राद्ध

8 अक्टूबर, गुरुवार- त्रयोदशी श्राद्ध

9 अक्टूबर, शुक्रवार- चतुर्दशी श्राद्ध

10 अक्टूबर, शनिवार- सर्वपितृ अमावस्या

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किस तिथि पर किस पितर का श्राद्ध किया जाता है?

पितृ पक्ष में श्राद्ध की सबसे अहम बात यह है कि पितरों की मृत्यु की तिथि के आधार पर कर्म किया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी पूर्वज का निधन पंचमी तिथि को हुआ था तो पितृ पक्ष की पंचमी पर उनका श्राद्ध किया जाता है. इसी तरह दूसरी तिथियों पर भी संबंधित पितरों का तर्पण किया जाता है.

अगर किसी पूर्वज की मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करना महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं असामयिक या अकाल मृत्यु वाले पितरों के लिए चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है.

महाभरणी श्राद्ध कब होगा?

2026 में 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध होगा. पितृ पक्ष में भरणी नक्षत्र से जुड़ा श्राद्ध विशेष माना जाता है. धार्मिक परंपराओं में इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का महत्व बताया गया है. खासतौर पर जिन परिवारों में पूर्वजों की मृत्यु से जुड़ी तिथियों को लेकर परंपरागत रूप से भरणी श्राद्ध किया जाता है, उनके लिए यह दिन महत्वपूर्ण हो सकता है.

मातृ नवमी का क्या महत्व है?

पितृ पक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन विशेष रूप से माता पक्ष के पूर्वजों को याद किया जाता है. मां, दादी, नानी या परिवार की अन्य दिवंगत महिला सदस्यों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा कई परिवारों में चली आ रही है.

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इस दिन का भाव केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है. यह उन महिलाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है, जिनका परिवार की पिछली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा.

अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों की मृत्यु सामान्य आयु पूरी होने से पहले या दुर्घटना जैसे किसी असामयिक कारण से हुई हो, उनका श्राद्ध पितृ पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है. 2026 में चतुर्दशी श्राद्ध 9 अक्टूबर को होगा.

सर्वपितृ अमावस्या क्यों है सबसे खास?

पितृ पक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या होता है. 2026 में यह 10 अक्टूबर को पड़ेगी. यह दिन उन पूर्वजों के लिए विशेष माना जाता है जिनकी मृत्यु तिथि परिवार को ज्ञात नहीं है. इसलिए जिन पितरों की सही तिथि याद नहीं रहती, उनके लिए इस दिन श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है.

श्राद्ध में किन बातों का रखें ध्यान?

श्राद्ध कर्म में केवल पिंडदान या तर्पण ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, दान और सेवा को भी महत्व दिया जाता है. परंपरा के अनुसार तर्पण में जल, तिल और कुश जैसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है. कई जगह श्राद्ध के भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और अन्य जीवों को भी अर्पित करने की परंपरा है.

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सबसे जरूरी बात यह है कि श्राद्ध कर्म परिवार की परंपरा और स्थानीय रीति के अनुसार किया जाए. अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में इसकी विधि में कुछ अंतर हो सकता है.

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